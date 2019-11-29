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北韓今年第13次飛彈試射　無核化談判陷「羅生門」

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▲▼日本在10月進行反飛彈演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本在10月進行反飛彈演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

北韓在28日下午往東海（日本海）發射2枚彈道飛彈，這也是今年以來第13次對外試射飛彈。日本防衛大臣河野太郎表示，這2枚飛彈試射高度達100公里、飛行距離約為380公里，發射間隔時間不到1分鐘，推測最後落入日本海，北韓此舉想展現飛彈連續發射技術的意味比較高。

日本防衛省表示，北韓發射的2枚短程彈道導彈與8月24日、9月10日和10月31日發射的型號相同，且這次並沒有飛到日本的領空和經濟海域內，目前沒有民間船隻受到影響的消息傳出。

在8月和9月飛彈的發射間隔大約為20分鐘，10月則是大約為3分鐘，這次縮短到1分鐘內，一次發射大量導彈的能力將減少被攔截的機會，這種能力是變相地提高攻擊力。

日本已經在7艘戰艦上部署神盾飛彈防禦系統（Aegis combat system），這是美國國防部導彈防禦局開發，為了防禦對抗短中程彈道導彈，除此之外，預計在2023年將部署「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統，就是為了要抵禦北韓發射飛彈的威脅，增加對於導彈的防禦性。

▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

▲川普與金正恩2人在板門店會面。（圖／朝中社）

日本首相安倍晉三表示，儘管這次的導彈並沒有進入日本的領空與經濟海域，但對整個地區都構成了威脅，「我們將與美國，南韓和國際社會保持密切聯繫，以監測局勢。」

面對無核化談判，「川金」雙方本就各有立場難以達到共識，美方不願解除經濟制裁，北韓又頻頻以軍事行動施壓，讓取得共識的機會更加渺茫。對於北韓多次挑釁性的導彈試射，韓國聯合參謀本部發言人全東進（Jeon Dong-jin）表示，北韓的這種舉動無助於緩解朝鮮半島的緊張局勢。

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