出國被放鳥！長髮妹攜閨密「另類合體」遊歐洲　飯店床躺3顆頭網笑翻

▲ 李秀妍吃飯時都會拿出朋友的頭像，4人一起享用。（圖／翻攝自臉書／Travel Factory）

記者陳宛貞／編譯

當你和朋友約好一同出國旅遊卻突然被對方放鴿子，你會如何反應呢？南韓一名女子和3名閨密早早決定一起到歐洲玩，沒想到她們都臨時有事，讓她必須獨自出遊。好友們擔心她一個人會害怕，她便以另類的方式帶上3人陪著她搭機、吃飯、觀光等，每張照片都富有巧思，引起熱議。

根據臉書粉專Travel Factory，李秀妍（音譯）3、4年前第一次去歐洲時，友人便曾將自己的頭像給她、要求她帶著自己一起去。這次李秀妍和3名閨密約好，沒想到她們都無法赴約，「其實我現在已經很能適應一個人旅行了，但朋友們還是很擔心的說，『帶著我們去就不會害怕了』」，於是她便帶著3名友人的頭像踏上旅程。

▲▼ 李秀妍到哪裡都拿出頭像拍照，吸引不少觀光客的目光。（圖／翻攝自臉書／Travel Factory）

從照片中可看出，李秀妍在飛機上吃飛機餐、在餐廳吃飯時都會和3名友人的頭像相望而坐，和她們一同享用，抵達飯店後也先讓她們上床，「是叫我睡地上嗎…」她到雅典衛城時也在眾多觀光客面前拿出頭像拍照，「很多人都在這裡拍照，所以我也拍了。所有人都在看我，我紅了。」搭機飛回南韓後，李秀妍也在行李轉盤前為3人拍照，「到韓國了TT辛苦了，好好休息吧，當然是說我自己^^」

根據李秀妍的臉書，留著一頭長髮、戴著眼鏡的她2016年就曾帶著頭像出國。由於她的每張照片和文字都相當逗趣，吸引許多網友關注。李秀妍本人也出面表示，「沒想到大家反應如此熱烈，只有我覺得很丟臉……她們本人都比照片漂亮又可愛幾百倍，早知道就拍得更好看一點了」，最後也不忘標記3名友人，「感謝我的宇宙最強臉孔們成就這趟特別的旅程，我愛妳們❤」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。