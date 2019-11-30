高雄「不廢搖滾」遭樂團打臉　策展人阿福千字抒發：只聽音符聽不到顏色



▲不廢搖滾音樂嘉年華會錢記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市觀光局將在12月13日至15日辦理「點亮哈瑪星－不廢搖滾音樂嘉年華」，演出陣容公布後遭部分樂團否認參與。對此，活動策展人「蘇打綠」團長阿福痛心在臉書寫下聲明，直說「在跟樂團進一步洽談時，我們絕對有說明是跟政府合作的觀光活動，絕對不是為了催票、造勢等產生的政治活動，但現在卻因為這些輿論、壓力讓原本的活動被扣上了政治的帽子。」

「點亮哈瑪星－不廢搖滾音樂嘉年華」日前在臉書公布演出陣容後，但卻有部分樂團發聲明否認參與演出，包含「五五身樂團」在臉書貼文指出呼籲高雄市觀光局用真實名義邀請；「Youth banana台青蕉樂團」也在臉書澄清表示，時間無法配合；「呂杰達搖滾大樂隊」也表示拒絕。

▲活動策展人「蘇打綠」團長阿福則在臉書發表心聲 。（圖／翻攝不廢搖滾嘉年華臉書）

不過活動策展人「蘇打綠」團長阿福則在臉書寫了千字抒發心情，他說「我們不是服務政治人物，我們服務的是城市」，「而這一切，就在政治角力的過程，把我們活動汙名化成取代一場精彩而不能複製的音樂節以及為請假的市長催票後，一切都變了樣；在跟樂團進一步洽談時，我們絕對有說明是跟政府合作的觀光活動，絕對不是為了催票、造勢等產生的政治活動，但現在卻因為這些輿論壓力讓原本的活動被扣上了政治的帽子。」他最後說「我聽音樂的時候只聽得到音符聽不到顏色。」

▲高雄市副市長葉匡時(中)、觀光局代理局長邱俊龍(右)。（圖／記者洪靖宜攝）

觀光局代理局長邱俊龍表示「對於有部分表演團體因為外部因素退出表達感到遺憾，高雄12月的觀光主軸以點亮為主題，希望題撇開政治力干預，給年輕人有個發光發熱舞台，高雄是多元發展城市，接受不同音樂表演型態，不管是大港開唱還是不廢搖滾，只要是好的活動音樂表演歡迎來高雄，希望給高雄多一點支持少一點成見。」

高雄市副市長葉匡時也表示不廢搖滾音樂嘉年華與樂團之間的連繫他並無介入，但一直有人將不廢搖滾和大港開唱做連結，大港開唱今年三月辦過，是主辦人主動說他不辦了，雖然前市府每年補助大港開唱，但大港開唱是不屬於高雄市，高雄想辦也不能辦，大港開唱要辦也是明年3月的事，音樂季是很早規劃今年底要辦的，並無政治上考慮，引入政治聯想很遺憾。

他也提到，韓國瑜目前在選舉沒有參與，到時候他也不會參加這樣的活動，「所以我不曉得這些樂團在顧忌什麼？」

「時間對我們來說完全沒用！」