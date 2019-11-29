愛河畔亮點「手印星光大道」啟用！葉匡時：韓國瑜當總統留腳印



▲高雄手印星光大道啟用。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄愛河再添新亮點！高雄市府結合港台明星、導演，及出身高雄或據高雄精神的各傑出人士一起「手」護高雄，總計50個手印成為專屬星光大道，手印主人包含了高雄市長韓國瑜、金馬獎終身成就獎得主甄珍、知名導演李行、朱延平甚至還有剛新婚的日本藝人AKIRA等人的手印也名列其中，高雄副市長葉匡時說「如果韓國瑜變成總統，或許可以多個腳印在上面。」

▲高雄市長韓國瑜手印。（圖／記者洪靖宜攝）

愛河手印星光大道29日正式啟用，沿著河東路愛河畔，沿路共有50位知名明星，還有高雄市長韓國瑜的手印，另外還有亞洲影后、金馬獎終身成就獎得主甄珍、金馬終身成就獎得主王童、金鐘獎戲劇節目男主角獎藍正龍、新生代女演員王淨及知名導演李行、朱延平等人，甚至還有寶可夢電競世界冠軍吳比、桌球名將莊智淵、甚至連名模林志玲先生AKIRA手印也名列其中。

▲眾人和韓國瑜手印玩自拍 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市副市長葉匡時表示「在愛河邊留下明星、對高雄有重要意義的人的手印，在過程中也留下更多歷史紀錄，讓高雄愛河增添更多人文素質，變成愛河亮點之一。」

▲高雄副市長葉匡時。（圖／記者翁進忠攝）

不過這條手印星光大道，長約3百公尺，據了解共花費約140多萬元，也被外界質經費有些高，葉匡時則說「沒有多少錢，花小錢有很大成效」而是否會繼續邀請其他明星來留手印？葉匡時也說「未來有機會的話，有更多明星可以繼續延續，沒問題，如果韓國瑜變成總統，或許可以多個腳印在上面。」

▲知名藝人甄珍。（圖／記者翁進忠攝）

甄珍則說「在這麼迷人城市裡，高雄有如亞洲好萊塢，又向國際邁進了一步，雖然花了一點點錢，對我來說太有意義了，花的錢太少太少。」而被問到韓國瑜選總統，甄珍說「大家都希望且祝福他，從高的雄星光大道邁向凱達格蘭大道。」

「時間對我們來說完全沒用！」