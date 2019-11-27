男舍監單手拎狗...下秒用力甩下高樓　小白汪淒厲哀號「慘死草叢」

▲男舍監將狗狗丟下樓。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸微博日前瘋傳一段影片，事發於浙江寧波市的一間大專院校，一名男宿舍管理員25日單手拎狗，並且將狗狗從高樓陽台直接丟下，嚇翻在場人士。據悉，小狗狗被扔下後當場慘死，事後，該段慘忍過程在網路上曝光，立刻引起大批網友撻伐。

綜合陸媒報導，有網友爆料，事發地點就在浙江寧波交通技工學校的學生宿舍。從《看看新聞》的影片可看見，男管理員當時右手持著長棍，左手拎著一隻小白狗，隨後便用力地將狗狗從陽台甩出去，嚇得身旁的人趕緊衝過去查看。

小狗狗被扔下去之後，先是發出淒厲慘叫，接著不斷哀嚎，讓人聽了相當心疼。事後，一名知情的愛狗女士透露，「我們在樹叢裡找到了狗狗，但當時牠已經沒有呼吸，而且身體也硬掉了。」她表示，目前已聯繫火化公司對狗狗的屍體進行處理，但不知道是發生甚麼事，也不知道為甚麼男管理員要扔狗。

▲狗狗的屍體在樹叢裡被找到，目前已火化處理。

此外，該名愛狗女士也提到，從影片可看見，「這樣丟狗的行為非常極端又惡劣，警察也已經去到現場，並把男管理員帶回派出所。」對此，校方表示，現在警方和轄區政府正在調查這件事，具體情況目前還不清楚。

該段影片曝光後，網友紛紛留言，「這也太殘忍了吧」、「神經病這個人！狗也是生命！！」、「沒人性」、「心不會痛嗎？」、「學校是不能養狗的，但是把狗高空扔下也不對」、「現在高空拋物已入刑了」、「這人心理多黑暗啊，即便你不喜歡不代表你有權利殺掉牠啊」。

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