「比禽獸還不如」老師安排「天眼」霸凌學生！丁寧氣問：瘋了？

▲人本教育基金會舉行「拒絕校園言語暴力，國家要扛責」記者會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

校園部分老師情緒一來上演言語暴力，辱罵學生「比禽獸還不如」、「死人骨頭」等不堪字眼。一名家長今（25 日）在人本教育基金會陪同下舉行記者會指控，孩子遇到言語霸凌的班導師，還在臉書公開稱學生是「傲嬌的巨嬰」、「屁孩」。藝人丁寧到場聲援說，孩子們是國家的未來，此情況是不是瘋了、太天真了？怎能任由老師們隨便踐踏。

人本教育基金會今「拒絕校園言語暴力，國家要扛責」記者會上播放家長提供的錄音檔，明顯聽出老師不斷用各種言語暴力恐嚇學生。還有孩子只因沒交罰寫就被老師罵「爛」、「無恥」，只因5秒內回答不出老師問題，就被罵「笨」，不符老師期待就挨罵「禽獸不如」、「死人骨頭」，甚至被老師威脅「要讓全班討厭你」。

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人本教育基金會執行長馮喬蘭提到，2016年進行全國國中小問卷調查，有高達 23.4％（國中21.2%、國小25.7%）的國中小學生曾經歷過老師的言語暴力。2019年再調查，有高達45.3中學生都說曾被老師言語暴力過，3年來此情況不減反增，也就是每2位學生就有1位聽到不堪入耳的語言。

▲家長出面指控，孩子遇到言語霸凌的班導師。（圖／記者許展溢攝）



家長認為，教育部推出一系列反霸凌影片大受好評，但霸凌不是只存在學生跟學生間，老師對學生的霸凌更可怕。自己的小孩就在學校遇到言語霸凌的班導師，在臉書公開稱不服從管教的學生是傲嬌的巨嬰、屁孩，有人膽敢挑戰老師權力就祭出校規，還安排了幾個孩子祕密幫他監督班上同學的行為。

這位媽媽說，該名老師也曾因一次接到多名「天眼」密告，覺得學生有太多「不當行為」，一進教室就將課本摔在講桌上，對學生破口大罵，還說「老天爺都是站在我這邊的，你們會遭天譴。」若教育部有心要好好反霸凌，就請用心處理這些會霸凌小孩的老師。

▲丁寧認為孩子是國家的未來，怎能任由老師踐踏。（圖／記者許展溢攝）



丁寧指出，很多人天真認為把小孩送到學校就沒事，但學校有這麼多奇怪制度，尤其每個小孩都是國家的未來，教師法卻任由老師隨便處置、踐踏，是不是瘋了？太天真了？她認為許多家長在家帶小孩有時也會有情緒，更何況老師也只是人，面對一群小孩在鬧會有煩躁，應成立老師諮商中心，協助他們釋放壓力，並將「限制教師霸凌」放進法案裡。

人本基金會製作一個「上學看運氣？！」網頁，並和多位代表呼籲，全民一起連署，拒絕學生到學校上課還要看運氣，請教育部和相關單位快點訂出明確制度，小孩才能安心上課，不會造成嚴重創傷。