北海道生干貝出擊！好市多「黑五限定」第6彈　還有超夯20吋行李箱

▲好市多黑色購物節倒數2天。（圖／記者謝婷婷攝）



記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）年度盛事「黑色購物節」進入倒數階段，今（29）日首度祭出美國無骨牛小排、空運新鮮大西洋鮭魚等生鮮類下殺，可惜似乎沒有帶動太多買氣，人潮依舊較為稀疏。稍早前「黑五限定」第6彈曝光，除了家電、生活用品如電視、行李箱、鍋具等之外，生鮮類也首度出現北海道生干貝，民眾們可要把握機會衝一波。

▲▼好市多黑色購物節第6波優惠商品。（圖／翻攝好市多APP）



好市多黑色購物節只剩2天，稍早前APP再度曝光明日限定優惠商品有1.0克拉18K白K今方形鑽石戒指、HARTMANN鋁鎂合金行李箱20吋、飛利浦75吋連網顯示器含視訊盒、IRIS LED多功能吸頂燈、LODGE美國製麋鹿款鑄鐵鍋、CK男純棉短袖V領內衣6入、澳佳寶維生素E霜、科克蘭美國特選嫩肩里肌真空包、科克蘭北海道生干貝、美國富士蘋果等共10大樣，通通在明日的「黑五限定」中。

好市多黑色購物節今年加碼延長至7天，祭出百樣下殺商品吸引眼球，不過截至今日為止，人潮似乎不如預期，但家電、生活用品類等依舊是熱銷商品，不少人覺得有折扣就有省到。提醒週末2日好市多全台門市營業時間提早至8時、晚間9點半關門。

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