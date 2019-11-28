終於等到牛小排、新鮮大鮭魚！好市多第五發「黑五限定」10大必敗品先筆記

▲好市多黑色星期五即將進入倒數階段。（資料圖／記者謝婷婷攝）



記者蕭筠／台北報導

今年美式賣場好市多（COSTCO）黑色購物節加碼延長至7天，且祭出百樣下殺商品，人潮雖不如預期，但家電類、生活用品等依舊是搶到翻。稍早前好市多APP公布第五波精選商品優惠資訊，除電視、空氣清淨機、烤麵包機等，生鮮類終於現蹤，明（29）日就可以買到下殺牛小排及大西洋鮭魚，婆媽們還是小資族真的必須把握機會。

▲▼好市多黑色購物節第5波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）



好市多黑色購物節倒數3天，今（28）日於APP搶先曝光的明日限定優惠商品就有SAMSUNG82吋4K QLED連網智慧型電視、BALMUDA空氣清淨機、BOSE兩件式家庭劇院組、+-正負零DC直流循環扇、BALMUDA蒸汽烤麵包機、24K黃金元寶擺飾、BRITA德國科技濾水壺3.5公升+MAXTRA PLUS濾芯、天地合補龜鹿雙寶飲、科克蘭牛小排真空包、科克蘭新鮮大西洋鮭魚等共10大樣，趕快抓緊時間逛一波。

好市多年度盛事黑色購物節開跑第4天，下殺折扣最低來到46折，觀察民眾最愛入手的就是家電、生活用品類，包括棉被、吸塵器等用品，吸引不少人搶買，不過最新「黑五限定」終於出現生鮮類，有機會再吸引一波人潮。提醒明日起至周日（12月1日）好市多全門市提早至上午8點營業、晚間9點半關門。

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