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神話破滅⋯「黑五限定」牛小排、鮭魚下殺還有剩！29日優惠品清單曝光

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▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑色購物節進入第5天。（圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）黑色購物節邁入第5天，今（29）日首度推出生鮮類下殺，包括美國頂級無骨牛小排、空運新鮮的大西洋鮭魚等，但內湖店排隊人潮似乎相較前2天更少，開店半小時左右2大下殺生鮮商品依舊滿櫃，沒有吸引太多買氣。

▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼好市多黑色購物節第五發祭出超大電視、APPLE無線耳機優惠。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者蕭筠攝）

好市多黑色購物節進入倒數階段，今（29）日「黑五限定」推出SAMSUNG82吋4K QLED連網智慧型電視原價179999元，現折40000元，優惠價只要139999元；正負零DC直流循環扇原價2999元，優惠價2499元，秒省500元；BOSE兩件式家庭劇院組原價33999元，折扣7000元，優惠價26999元等，且大家喜愛的蘋果系列終於下殺，但僅有APPLE藍牙耳機搭配無線充電盒有折扣，原價5359元，優惠價4695元，現折664元， 現場限量約100組，不過開店1小時優惠牌子仍高掛在檯面上，並沒有完售。

▲▼好市多黑色購物節第五天(11/29)。（圖／記者林育綾攝）

▲▼生鮮區吸引不少人潮搶買。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑色購物節第五天(11/29)。（圖／記者林育綾攝）

另，生鮮類首度下殺，美國頂級無骨牛小排真空包原價999元，優惠價只要889元，現省110元；去年超夯的空運新鮮大西洋鮭魚秤重計價1公斤389元，超吸睛的整尾鮭魚吸引不少人搶買，就是想用低價買到高CP的東西，不過生鮮下殺差額民眾感受卻大同，一位吳太太受訪表示：「覺得還好沒有省到！」鍾媽媽則僅買了一條鮭魚就離開，認為1公斤大概可以省近百元，滿划算，約開店1小時左右冷凍櫃內的牛小排、鮭魚都還有剩。

*2019好市多「黑色購物節」第五日優惠商品清單

家電3C類

SAMSUNG 82"4KQLEDTV無線連網智慧型電腦 原價179999元、折扣40000元、優惠價139999元（77折）

BOSE SOUNDTOUCH 兩件式家庭劇院組 原價33999元、折扣7000元、優惠價26999元（79折）

APPLE 蘋果 AIRPODS II藍芽耳機搭配無線充電盒 原價5359元、折扣664元、優惠價4695元（87折）

BALMUDATOASTEROVEN蒸氣烤麵包機 原價7899元、折扣1500元、優惠價6399元（81折）

+-0DCTURBOFAN 正負零DC直流循環扇 原價2999元、折扣500元、優惠價2499元（83折）

WINIX 空氣清淨機 原價8499元、折扣1300元、優惠價7199元（84折）

BALAMUDA 空氣清淨機 原價12999原、折扣3000元、優惠價9999元（76折）

精品類

24K黃金元寶重1兩3錢一厘（約48.7公克）／含陳列盒 原價114435元、折扣18000元、優惠價96435元（84折）

生活用品類

WELLS LAMONTNITRILE工作手套12雙入裝 原價315元、折扣90元、優惠價225元（71折）

SCOTCH-BRITE SCRUB SPONGE百利木漿棉菜瓜布14入 原價289元、折扣90元、優惠價199元（68折）

BRITA ELEMARIS XL PICHER德國科技濾水壺3.5公升12入 MAXTRA PLUS 濾心 原價2899元、折扣900元、優惠價1999元（68折）

RIS 被褥乾燥機 原價1949元、折扣300元、優惠價1649元（84折）

HOTEL GRAND FEATHER PILLOW舒適羽毛枕2入／單入尺寸20X71公分 原價769元、折扣120元、優惠價649元（84折）

KOBAYASHI 日本小白兔竹炭握式暖暖包24小時持續恆溫／30入 原價299元、折扣60元、優惠價239元（79折）

保健食品類

天地盒補龜鹿雙寶飲60毫升30入 原價1469元、折扣380元、優惠價1089元（74折）

食品類

蔓越莓乾減少砂糖配方 原價339元、折扣100元、優惠價239元（7折）

生鮮食品類

美國頂級無骨牛小排真空包 原價999／KG、折扣110／KG、優惠價889／KG（88折）

空運新鮮大西洋鮭魚 特價389／KG

BULGOGI BEEF韓式燒烤牛肉 原價399／KG、折扣110／KG、優惠價289／KG（72折）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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