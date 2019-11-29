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好市多「黑色購物節」第5趴！必搶超夯美國牛小排、新鮮大西洋鮭魚

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▲好市多黑購，好市多黑色購物節。（圖／記者謝婷婷攝）

▲好市多黑色購物節進入第5天。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者蕭筠／台北報導

抓緊機會！美式賣場好市多（COSTCO）一年一度的「黑色購物節」進入第5天，不僅釋出更多家電類「黑五限定」優惠品，部分生鮮也首度出擊，不僅有美國牛小排，還有去年超夯的新鮮大西洋鮭魚，通通在今（29）日8時半準時下殺，等著民眾搬回家。

▲▼好市多黑色購物節第5波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲好市多黑色購物節第5波首度推出生鮮類折扣。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑色購物節期間，APP每天準時5點公開隔日限定優惠商品，今（29）日下殺的就有SAMSUNG82吋4K QLED連網智慧型電視、BALMUDA空氣清淨機、BOSE兩件式家庭劇院組、+-正負零DC直流循環扇、BALMUDA蒸汽烤麵包機、24K黃金元寶擺飾、BRITA德國科技濾水壺3.5公升+MAXTRA PLUS濾芯、天地合補龜鹿雙寶飲、科克蘭牛小排真空包、科克蘭新鮮大西洋鮭魚等共10大樣。其中，生鮮類是今年首度推出優惠折扣，讓人超心動。

▲▼好市多黑色購物節第5波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲好市多黑色購物節第5波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑色購物節進入倒數階段，開跑4天時間已祭出約80樣下殺商品，其中，民眾最愛非家電、生活用品類莫屬，包括棉被、吸塵器等都吸引不少人搶買。提醒活動最後3天，好市多全門市提早至上午8點營業、晚間9點半關門。

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