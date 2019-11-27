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Airbnb攜手KKBOX「跟著音樂聽旅行」！收藏歌單、打卡再抽旅行基金

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▲▼Airbnb「音樂旅行地圖」。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb推出「音樂旅行地圖」。（圖／Airbnb提供）

記者李宜秦／台北報導

旅宿平台Airbnb與音樂平台KKBOX跨界合作，共同推出「聽旅行，輕旅行－台灣音樂旅行地圖」，Airbnb規劃「嘻哈遊台北」、「辣台味府城」、「療癒系花蓮」三大主題，推薦必玩旅遊景點與房源，並搭配KKBOX精選歌單，讓旅客們邊聽邊玩。另即日起至明年1月7日前，只要完成指定動作，還有機會獲得KKBOX風雲榜頒獎典禮後台巡禮資格與Airbnb旅行基金。

Airbnb表示，台北街區在華語音樂上有巨大貢獻，是近年來台灣嘻哈歌曲重要孕育基地，針對台北規劃「嘻哈遊台北」主題，其中景點包括陽明山、北投、西門町、101商圈。

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▲▼Airbnb「嘻哈遊台北」。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb「嘻哈遊台北」，木柵、北投等都是必訪景點。（圖／Airbnb提供）

Airbnb指出，我國嘻哈天團頑童來自台北木柵，頑童於木柵開設酒吧「MADE MAN 116」，是許多嘻哈迷朝聖之地。北投溫泉也是不容錯過，該地不只交通便利，還有許多迷人日式建築，是許多日本旅客熱愛的觀光景點。

「辣台味府城」主題中，觀光景點則包括安平古堡、赤崁樓、台南火車站、奇美博物館、大天后宮、觀夕平台、億載金城。台南是我國美食之都，小吃、美食都讓旅人想一訪再訪，不只如此，台南歷史建築更是最能代表我國文化，古色古香搭配美味美食，必能讓旅客魂牽夢縈。

▲▼Airbnb「辣台味府城」。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb「辣台味府城」，推薦旅客品嚐台南美食。（圖／Airbnb提供）

而「療癒系花蓮」則有太魯閣國家公園、清水斷崖、親不知子海上古道、花東縱谷、Komod’z 谷慕滋。花蓮富有鬼斧神工的自然美景，更孕育出許多歌壇巨星，從旋律、音色到歌詞都能感受出花蓮絕美的自然環境以及舒適的旅行步調。花蓮的美好，就如歌手張震嶽在歌曲＜破吉他＞裡唱的，「有點不想回台北，幻想退休養老要在花蓮」。

KKBOX為鼓勵更多喜愛華語音樂的樂迷們探索台灣的美，即日起至2020年1月7日，只要在「聽旅行，輕旅行－台灣音樂旅行地圖」活動頁面中，收藏旅遊主題歌單，並在三大主題城市完成IG打卡標籤「 #travelwiththeflow 」，就有機會獲得KKBOX第15屆風雲榜頒獎典禮後台巡禮資格與Airbnb旅行基金。

▲▼Airbnb「療癒系花蓮」。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb「療癒系花蓮」。花蓮富有鬼斧神工的自然美景，是必訪縣市之一。（圖／Airbnb提供）

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