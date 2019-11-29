開車吃麵厲害囉！黑人體驗自駕片挨轟　國道警曝「開罰數字」：已涉危險駕駛

▲黑人上傳體驗自動駕駛影片引來網友熱議 。（圖／翻攝自陳建州臉書）

記者游芳男、莊智勝／台中報導

藝人黑人（陳建州）日前在社群網站上傳一段「體驗自動駕駛」影片，過程中駕駛不但雙手放開方向盤，還接過大碗牛肉麵開吃，危險行徑立即引來網友撻伐。國道警察第九大隊交通組組長賴福炎29日指出，該名駕駛雙手離開方向盤的行為，已經明顯違反公共危險、危險駕駛，依法可開罰6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，現已通知涉案當事人盡速到案說明。

黑人21日上傳一段影片，從副駕視角帶著粉絲一同體驗自動駕駛，「我在車上吃牛肉麵，這個呢，在偵測中，厲害了！自動駕駛！」接著後方的乘客還遞上一碗大碗的牛肉麵，開車男子豪不避諱接過，接著一手捧碗、一手舉筷，就這麼在行進間的車內大吃起來；黑人接著還大秀自動駕駛的方便之處，「他可以轉頭看我，你看，他根本不用再管前面（路況）。一邊開車，厲害囉，一邊吃麵！」過程中還詢問駕駛，「你腳有踩油門嗎？」男子也急忙抬腳否認「沒有、沒有！」黑人則是開心笑了出來，捧起大碗公「牛肉麵乾杯！」

整段影片曝光後，立即引起網友熱議，怒轟黑人做出錯誤示範，「就不要真的發生事故，真是亂來」、「自己不要命就算了，也不要出來害人」、「輔助駕駛系統是用在長途，讓駕駛比較不會疲勞，不是開啟後什麼都不用管」、「為人父了，做好榜樣很難嗎？」但也有粉絲護航，「這沒什麼大不了的吧」、「就跟你講自動駕駛，你還在危險駕駛，違規了嗎？」「又不是開了在睡覺，這樣跟定速開不也一樣嗎？有什麼好大驚小怪的！」「吃個東西一下下，用自動駕駛怎麼了？不然自動駕駛是什麼時候要用的？」

黑人稍早也在《ETtoday星光雲》粉專下方留言，針對這段影片作出簡短回應，「關於這個影片，確實是造成一些人的討論和擔心，對於這點未來會更注意！」

賴福炎也表示，即便使用自動駕駛，雙手離開方向盤仍存在一定危險性，如果前方突然發生緊急狀況，駕駛恐會反應不及而釀成遺憾；而影片中駕駛雙手離開方向盤的行為，已經明顯違反公共危險、危險駕駛等部分，依《道路交通管理處罰條例》第43條1項1款可開罰6000元以上、2萬4000元以下。賴福炎指出，經調查，確認影片中的路段位於國道3號21K至24K處，目前已經通知涉案人等盡速到案說明。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼國道警察第九大隊交通組組長賴福炎。（圖／記者游芳男翻攝）