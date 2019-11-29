他想拿回6億元遺產…在台北車站對決2超壯黑人　一通電話召喚千軍萬馬！

記者陳雕文／新北報導

彰化一名男子得知自己在國外繼承了一筆高達6億元台幣的遺產，但繳了百萬元的稅金、報關費用仍拿不回，後來銀行行員稱，再拿5萬美金於台北車站面交，6億元便可領走，他心裡覺得怪，但又希望6億的遺產是真的，北上赴約後看到2名高壯黑人靠近，男子拿起手機，接著召喚出大批人馬將2人制伏。

▲非裔足球員來台教球，後來淪為詐騙車手，令人不勝唏噓。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，陳姓男子4年前接到自己繼承遺產的消息後，陸續被騙了超過百萬的財富後，最近又接到要面交遺產的電話，深怕到北車還是當冤大頭，因此先到新北市中和警分局求助，警方也建議，「我們陪同埋伏，若真的有錢領，那就恭喜了」接著眾人前往車站一探究竟。

後來男子遇到2名聲稱是外交官的黑人靠近，收取現金後就想走，男子拿起手機一揮，大批偵查隊員及鐵路警察蜂擁而上，先將犯嫌壓制在地，2非裔黑人身體相當健壯，持續反抗想跑，最後仍不敵優勢警力，被上銬逮捕。

▲中和警分局偵查隊識破詐騙手法，至台北車站埋伏逮人。（圖／記者陳雕文翻攝）

經查犯嫌TEHE HERVE（象牙海岸籍）、QUAH GARRETSON（賴比瑞亞籍）於106年5月持觀光簽證來台組成跨國詐欺集團，以俗稱奈及利亞騙局之黑紙變美金手法遭警方查緝，另犯嫌TEHE HERVE原為泰國足球超級聯賽曼谷聯足球隊成員，後因腳傷退隊後輾轉來台灣，並於大台北地區教足球維生，後因詐騙所得高而鋌而走險。

警方訊後將2嫌依詐欺、入出國及移民法案移送法辦外，也將持續追查集團其餘共犯。

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▼犯嫌力氣大、身體壯，仍不敵優勢警力蜂擁而上壓制在地。（圖／記者陳雕文翻攝）