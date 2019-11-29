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全台逾4成古蹟未提防災應變計畫　何志偉籲遏止「古蹟自燃」都市傳說

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▲▼何志偉召開「千件文資很重要，古蹟防火不能等」記者會。（圖／何志偉辦公室提供）

▲何志偉召開「千件文資很重要，古蹟防火不能等」記者會。（圖／何志偉辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

法國巴黎聖母院、日本沖繩首里城等世界文化遺產近期陸續遭受毀滅性的大火，在台灣過去嘉義神社、彰化元清觀、鳳山龍山寺等重要古蹟亦曾發生類似火警，使文化資產防火與防災相關問題浮上檯面。民進黨立委何志偉29日指出，全台2143件古蹟與歷史建築中，仍有1008件仍未提出防災及緊急應變計畫，呼籲主管機關應拿出實際行動保護文化資產。

何志偉29日上午於立法院召開「千件文資很重要，古蹟防火不能等」記者會，邀請包括文資學者蕭文杰、消防署副署長謝景旭等人與會進行探討，呼籲文資局、消防署應加強要求各地文資主管機關依法行政，拿出實際行動保護文化資產。

何志偉指出，依照《文化資產保存法》第23條及《古蹟及歷史建築消防救災處理原則》規定，應由主管機關主動提供轄內古蹟、歷史建築之「防災及緊急應變計畫」予當地消防機關。但經深入了解後發現，全台2143件古蹟與歷史建築中，仍有1008件仍未有應變計畫提供在案，若發生火警則可能迅速失控。

其中，包括新竹縣、金門縣、高雄市、雲林縣、基隆市是未提交縣市的前五名，未提交比例則占八成至九成，有行政怠惰之虞。而部分古蹟如艋舺青山宮曾於2013年11月遭致祝融，造成部分構件、雕花、神像毀損，雖立即修復完竣但仍未有應變計畫提交在案。

▲▼何志偉召開「千件文資很重要，古蹟防火不能等」記者會。（圖／何志偉辦公室提供）

▲民進黨立委何志偉。（圖／何志偉辦公室提供）

蕭文杰表示，文資防災首重落實，地方文化局身為主管機關，不應虛應故事。根據文資局提供資料顯示，新北市、台中市、台東縣都表示應變計畫執行率100%，但實際走訪新北市施家古厝、台銀舊宿舍、木下靜涯故居；台中市地方法院舊宿舍群、西區民生路56巷日式宿舍、龍井林宅、水湳菸樓；以及台東縣舊縣議會、台東舊站機關車庫文資狀況其實都屬於瀕危，且缺乏管理多有受災風險，顯示資料有登載不實之嫌。

此外，台北台鐵機務段宿舍連棟，雖有應變計畫在案，但內容單薄，現場管理與消防設施也不完善，文化局卻照單全收，「這樣隨便的態度可能會造成更大的危害」。

謝景旭則表示，古蹟消防有先天不足後天失調之嘆，其位置可能在窄巷內、又是木造或其他易燃材料，現代消防設施也容易無法見容於目前之文資法歸，用電設施與管理也都有特殊之處。

文資局則說明，目前許多古蹟與歷史建築無維管理計畫與防災應變計畫部分，缺乏強制力與罰則，將由補助輔導地方文資主管機關加強，並要求半年內完成相關工作，否則將會取消補助。

何志偉呼籲，文化部文資局以及各地文資主管機關應實際負起責任，重新檢視盤點現有之應變計畫可行性與規劃內容，並盡快補足尚未提供之應變計畫，以利消防署策定符合文資保戶需求之搶救計畫，以維古蹟與歷史建築之消防安全，避免地方的觀光產業與商業收益受到威脅，遏止「古蹟自燃」之都市傳說。

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