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暗箱塵封超過70年！陳澄波收藏珍貴畫作首曝光「照亮台灣藝術史」

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▲▼暗箱塵封超過70年！陳澄波收藏珍貴畫作首曝光「照亮台灣藝術史」（圖／記者林育綾攝）

▲暗箱塵封超過70年！陳澄波收藏珍貴畫作首曝光「照亮台灣藝術史」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

畫家陳澄波（1895-1947）在台灣藝術史上，具有不可忽視的重要地位；然而過去因為歷史因素，至少遲到了半個世紀才讓世人認識他。而他在「暗箱」塵封超過70年收藏的珍貴作品，由陳澄波後裔悉心保存及修復，當時陳家長輩特別交代「千萬不能曝光！」擔心讓更多人受到白色恐怖牽連。如今風氣自由開放，特別在國父紀念館舉行「線條到網絡—陳澄波與他的書畫收藏展」首度展出曝光！

國立歷史博物館與國立國父紀念館攜手合作，舉行「線條到網絡—陳澄波與他的書畫收藏」，集結陳澄波文化基金會、中央研究院台灣史研究所、國立台灣文學館及多位藏家，出借114組件作品才促成這項展覽。

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▲▼暗箱塵封超過70年！陳澄波收藏珍貴畫作首曝光「照亮台灣藝術史」（圖／記者林育綾攝）

▲當時白色恐怖時期，陳家長輩特別交代「這些東西千萬別曝光！」（圖／記者林育綾攝）

文化部長鄭麗君提到，陳澄波是台灣很重要的畫家、美術運動者，不但推動七星畫壇、台南美術協會等，引領了台灣美術現代化風潮；但過去因為歷史因素（白色恐怖時期），至少遲了半個世紀，一直到1979年才首度舉行陳澄波遺作展，讓世人得以認識這位重要的藝術家，「這遲到的認識，即使是21世紀台灣，我們都應該要補課。」

而陳澄波收藏的珍貴作品塵封超過70年，如今與世人見面是「照亮台灣的藝術史」，自她上任文化部長以來持續推動重建台灣藝術史，不僅是因為這也是世界藝術史中很重要的一部分，更希望帶動整個社會來重新認識我們的藝術史，用寬廣的視野和心靈，擁有「觀看歷史的能力」，就更能明白怎麼往前走。

▲▼暗箱塵封超過70年！陳澄波收藏珍貴畫作首曝光「照亮台灣藝術史」。陳澄波文化基金會董事長陳立栢、文化部長鄭麗君合影。（圖／記者林育綾攝）

▲陳澄波文化基金會董事長陳立栢、文化部長鄭麗君合影。（圖／記者林育綾攝）

陳澄波文化基金會董事長陳立栢也提到，要保存和修復這些畫作，並不是一個普通家庭能做的事，很高興在70多年後，這些可以成為國家重要的資產。

他還透露，父親房間有個大型衣櫃，夾層上還有一個暗箱，裡面放了60至70件的書畫水墨，當時由於白色恐怖，阿嬤特別交代「這些東西千萬別曝光！」擔心曝光後，上頭留下「落款」的文人們會遭到牽連。但如今社會風氣不同了，他決定把這些畫作全面修復，向世人展示！

這些書畫作品不僅是陳澄波先生的藏品，同時也是濃縮著20世紀初期一位藝術家的交遊狀況，藉此可以看見台灣美術發展的多元特質。

▲▼暗箱塵封超過70年！陳澄波收藏珍貴畫作首曝光「照亮台灣藝術史」（圖／記者林育綾攝）

▲▼現場還有「畫作觸覺體驗區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼暗箱塵封超過70年！陳澄波收藏珍貴畫作首曝光「照亮台灣藝術史」（圖／記者林育綾攝）

陳澄波以西畫聞名於世，但出身於書香世家（父親陳守愚為前清秀才），加之受到台灣總督府國語學校的教育，讓他得以接觸書畫作品，從中觀察不同畫家處理線條的特色，而轉之應用在作品之中，以此作為處理肌理的手法，讓他的筆觸擁有強烈的線條美感。線條美感來自書法的練習，書法習作札下的根基，對他一生的繪畫創作，產生了重要影響。研究陳澄波的美感養成與創作歷程，其對書畫線條的學習，以及人際網絡交流對其影響，是不容忽視的一環。

國立歷史博物館（下稱史博館）本次籌辦《線條到網絡—陳澄波與他的書畫收藏》，從「線條」出發，從陳澄波所藏書畫中梳理三條脈絡：嘉義、東京、上海。展出書畫作品及陳澄波個人作品共114件，分別為：書法教育—傳承與訓練；線條演繹—線描與擦筆；諸羅文風—氛圍與交友；上海書畫—接觸與轉換；東瀛交游—學習與嘗試等五單元，將陳澄波所藏書畫為經，交游為緯，藉由翰墨因緣，呈現陳澄波與三地書畫家的互動。

【線條到網絡—陳澄波與他的書畫收藏展】
展覽時間：2019年11月22日-2020年2月8日
展覽地點：國立國父紀念館中山國家畫廊
開放時間：星期一至星期日，上午9時至下午6時

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