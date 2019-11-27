全台古蹟最多縣市在台北市　金車調查：僅1成青少年答對

▲調查顯示，僅1成青少年知道全台灣最多古蹟的縣市是台北市。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

金車文教基金會今（27日）公布「青少年對從小生長的台灣有那些文化資產了解嗎？」調查報告，調查結果顯示，僅1成青少年知道全台灣最多古蹟的縣市是台北市，另外也有近8成青少年不知道台灣沒有世界遺產（78.6%），而太魯閣和玉山則是青少年心中最有可能成為世界遺產潛力點的首選。

此份調查顯示，台灣屬台北市為最多古蹟城市，卻有6成2青少年以為是台南(62.0%)，更僅有1成青少年知道全台古蹟有九百多座(9.8%)。與生活密不可分的台灣鐵路是重要交通命脈，但只有2成8青少年知道新竹火車站是珍貴的國定古蹟(28.9%)，導致青少年不瞭解在地則源自於時間不足(45.1%)、看不懂(43.9%)、沒興趣(37.5%)等因素。

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另外，調查也發現，半數青少年認為夜市和廟宇最具台灣特色，而當外國人來訪台灣，青少年最想帶他們去逛夜市(67.5%)、參觀古蹟(35.8)和喝手搖飲(33.8%)。對各個階段的青少年而言，認識在地並保存古蹟文物具有不同意義，國小生會因此想保護文物(63.6%)；國中生會對家鄉更有感情(50.7%)；高中生認為可增進視野(56.4%)。

▲胡詠真指出，古蹟不僅是歷史見證，更是日常生活，從小的耳濡目染，養成她主動去瞭解這片土地的習慣。（圖／記者崔至雲攝）

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，文化觀代表青少年生活的深度與廣度，以及對國家文化的認同與守護意識，這次想藉由調查瞭解青少年是否願意認識、親近、守護珍貴的文化資產，但問卷結果以小學生最有行動力，反而國高中生僅侷限於擴展視野，顯見教育需要更多努力。

華江高中老師高慧玲表示，透過接近古蹟，不僅可以與先祖智慧產生連結，也去思考，如何尋著先人篳路藍縷的腳步，立足現在、展望未來，建議孩子們能多參加走讀活動，體會歷史的悠遠與文化的美好。華江高中老師張庭堃則建議教師可結合108 課綱「校本特色」課程，將學校附近的古蹟或歷史建物融入課程，有助於學生更瞭解在地文化資產，藉此提升文化行動力。

▲曾清芸表示，想藉由調查瞭解青少年是否願意認識文化資產，但問卷結果以小學生最有行動力，反而國高中生僅侷限於擴展視野，顯見教育需要更多努力。（圖／記者崔至雲攝）

景美女中學生胡詠真指出，自己從小生活在古蹟數目最多的中正區，對她而言，這些古蹟不僅是歷史見證，更是日常生活，從小的耳濡目染，養成她主動去瞭解這片土地的習慣。華江高中學生沈芝竹表示，龍山寺是對她最具意義的古蹟，當記憶與歷史連結，親近文化就會變得容易，希望政府能悉心修繕台灣古蹟，保存文化的同時也展現我們對於這片土地最真摯的情感。

金車文教基金會此項調查於10月進行問卷施測，針對全台灣的國小、國中、高中青少年進行調查，總共回收有效問卷13,385份，在信心水準97%下，有正負3%以下的抽樣誤差。

