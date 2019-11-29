兒時「農曆七月燒掉紙娃娃」...苦主們陰影重：綁紅線、全剪了　網曝陰謀論

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

紙娃娃是許多人童年的回憶，儘管美好卻也伴隨著恐怖傳說。一名女網友昨日跟嫂嫂談笑，不經意聊到紙娃娃的話題，也想起鬼月「燒掉紙娃娃」的過往。而大票苦主心有戚戚焉，但揮別兒時陰影之後，現在看來倒比較像是「一場陰謀」。

女網友昨在爆怨公社表示，「突然跟嫂嫂聊起小時候玩的紙娃娃遊戲，記得不知道那個78人跟我說，農曆七月要把紙娃娃燒掉或埋掉，不然晚上會來找妳玩，收集一整年就要燒掉，真的很心痛的說......。」

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▲原po每次都會乖乖燒掉。（圖／翻攝自爆怨公社）

事實上，原po並不孤單，當時大家年紀尚小，在聽聞長輩或同儕的告誡後，似乎都深深相信，平常愛玩的紙娃娃，在農曆七月會變成不祥之物，招來好兄弟或遭魔神仔附體，於是想盡辦法度過非常時期。

網友們紛紛提到，「我小時候都剪掉，芭比娃娃要藏在床頭櫃，農曆七月不能玩」、「聽說要用紅線綁起來，裝在紅包袋裡包著，上面還要壓厚厚的書或東西，不然娃娃半夜會出來殺人」、「一整個餅乾盒的娃娃、衣服，全都哭著丟掉」、「以前聽說這東西，半夜會自己跑去偷吃米，整整怕了好多年」、「+1，害我不停的買」、「我都用盒子裝起來，上面再壓重物放在神明桌上」。

▲很多人就是這樣被嚇大的。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖stocksnap）

有趣的是，比起荒誕、恐怖傳言，大票苦主現在更願意相信，這其實是商業手法，「商人的手段，不燒不會買新的」、「這肯定是廠商的陰謀...才會再買新的玩」、「會燒掉+1，這一定是廠商放出來的謠言，這樣才能再賣妳新的」、「原來大家都有這樣被騙過」、「每年七月燒一批，七月過後繼續買」。

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