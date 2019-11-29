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圖／灰襯衫打燈變「國瑜藍」？　網友一句話找疑點

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▲▼陳宜民質疑憲兵影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）

▲陳宜民質疑憲兵影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）

政治中心／綜合報導

「中華民國憲兵指揮部」臉書26日PO出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，一名穿著藍襯衫的禿頭男子遭逮補趴在地上，外型與國民黨總統候選人韓國瑜神似，引發社會熱議。憲指部28日大動作召開記者會解釋，指該角色是穿著鐵灰色襯衫，由於光線因素海報才呈現藍色。不過，有網友表示，「若真的打光才變成藍色，以國軍層層審核的規矩來說，難道從頭到尾都沒人覺得像韓國瑜？」

憲指部28日召開記者會釋疑，余熙明表示，此單元劇的劇本是依據民國107年3月屏東憲兵隊偵破的共諜真實案例，內容符合拍攝主軸，足以彰顯憲兵隊維護國家安全的職責。

為何劇照中襯衫卻呈現藍色？余熙明回應，由於光線的反射因素，才會在海報呈現時顯色偏藍，但對於進行海報審查時欠缺嚴謹性、造成民眾誤解，憲指部對此表示歉意，未來會更嚴謹審查，也對針對此檢討、懲處。

不過，資深媒體人黃暐瀚表示，影像傳播是門學問，也不需要太有學問，光是「禿頭」、「藍襯衫」、「深色西裝褲」加上「黑皮鞋」，已經滿足「影像傳播」的各項要點。「這不是韓國瑜，誰才是韓國瑜？」

黃暐瀚說，若海報設計，是讓這位「頭禿藍衣黑褲黑皮鞋」的共碟，被上手銬，或是被逮補，給個臉部畫面，也就不會有那麼大的爭議。但問題出在，「頭禿藍衣黑褲黑皮鞋」全都到位了，偏偏不給露臉，是做什麼？

▲▼憲兵「製播保防單元劇」說明記者會,憲兵指揮部發言人政戰主任余熙明少將拿出劇中演員所穿著的鐵灰色襯衫。（圖／記者李毓康攝）

▲憲兵指揮部政戰主任余熙明少將拿出劇中演員所穿著的襯衫。（圖／記者李毓康攝）

看完憲指部的記者會後，有網友在《ETtoday新聞雲》粉專下面留言表示，「真的超故意哈哈」、「為了這個澄清幹嘛」、「是不是人民心裡都有數」、「要避嫌當初就不應找太多的相似點」；也有網友說，「介於灰跟藍之間」、「心虛當然覺得被影射」。

韓國瑜27日受訪表示，這些保密、防諜、除暴安良等，不要用政治人物當作假想，很容易讓人聯想這是韓國瑜的感覺，這種感覺是非常不好的，憲兵司令部如果要拍馬屁，不要拍成這個樣子。

針對憲指部的澄清，韓國瑜不滿表示，「他們越描越黑」，軍人就是要確保中華民國安全、行政中立、跳脫政黨，一心一意味全國人民服務，自己主動捲到政黨裡拍馬屁，讓全國民眾一片譁然，再開始修改說詞，國防部這方面實在讓人非常失望。 

韓國瑜強調，這件事情應該要查明，為什麼一個軍令宣導的軍教片，要影射性這麼強，他覺得這應該要檢討，對國人說清楚。

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