圖／灰襯衫打燈變「國瑜藍」？　網友一句話找疑點

▲陳宜民質疑憲兵影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）

政治中心／綜合報導

「中華民國憲兵指揮部」臉書26日PO出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，一名穿著藍襯衫的禿頭男子遭逮補趴在地上，外型與國民黨總統候選人韓國瑜神似，引發社會熱議。憲指部28日大動作召開記者會解釋，指該角色是穿著鐵灰色襯衫，由於光線因素海報才呈現藍色。不過，有網友表示，「若真的打光才變成藍色，以國軍層層審核的規矩來說，難道從頭到尾都沒人覺得像韓國瑜？」

憲指部28日召開記者會釋疑，余熙明表示，此單元劇的劇本是依據民國107年3月屏東憲兵隊偵破的共諜真實案例，內容符合拍攝主軸，足以彰顯憲兵隊維護國家安全的職責。

為何劇照中襯衫卻呈現藍色？余熙明回應，由於光線的反射因素，才會在海報呈現時顯色偏藍，但對於進行海報審查時欠缺嚴謹性、造成民眾誤解，憲指部對此表示歉意，未來會更嚴謹審查，也對針對此檢討、懲處。

不過，資深媒體人黃暐瀚表示，影像傳播是門學問，也不需要太有學問，光是「禿頭」、「藍襯衫」、「深色西裝褲」加上「黑皮鞋」，已經滿足「影像傳播」的各項要點。「這不是韓國瑜，誰才是韓國瑜？」

黃暐瀚說，若海報設計，是讓這位「頭禿藍衣黑褲黑皮鞋」的共碟，被上手銬，或是被逮補，給個臉部畫面，也就不會有那麼大的爭議。但問題出在，「頭禿藍衣黑褲黑皮鞋」全都到位了，偏偏不給露臉，是做什麼？

▲憲兵指揮部政戰主任余熙明少將拿出劇中演員所穿著的襯衫。（圖／記者李毓康攝）

看完憲指部的記者會後，有網友在《ETtoday新聞雲》粉專下面留言表示，「真的超故意哈哈」、「為了這個澄清幹嘛」、「是不是人民心裡都有數」、「要避嫌當初就不應找太多的相似點」；也有網友說，「介於灰跟藍之間」、「心虛當然覺得被影射」。

韓國瑜27日受訪表示，這些保密、防諜、除暴安良等，不要用政治人物當作假想，很容易讓人聯想這是韓國瑜的感覺，這種感覺是非常不好的，憲兵司令部如果要拍馬屁，不要拍成這個樣子。

針對憲指部的澄清，韓國瑜不滿表示，「他們越描越黑」，軍人就是要確保中華民國安全、行政中立、跳脫政黨，一心一意味全國人民服務，自己主動捲到政黨裡拍馬屁，讓全國民眾一片譁然，再開始修改說詞，國防部這方面實在讓人非常失望。

韓國瑜強調，這件事情應該要查明，為什麼一個軍令宣導的軍教片，要影射性這麼強，他覺得這應該要檢討，對國人說清楚。

▼ 總統蔡英文出席國家自然公園管理處揭牌 。（圖／記者翁進忠攝）

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