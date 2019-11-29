韓國瑜號召抵制民調　國政顧問團坦承：是一招險棋

圖文／中評社

中國國民黨2020候選人韓國瑜呼籲支持者拒絕回答民調。中山大學政治學研究所教授廖達琪接受中評社訪問分析，民調數字會打擊支持者士氣，影響投票率，韓的呼籲可抵消操作民調一面倒的情況，成為一種失效的媒介，有如地洞作戰。

廖達琪指出，這個策略也可讓沉默的支持者有一個表達的機會，也讓民調更加失真，更讓韓的支持度看不到了，面對掌握優勢資源的蔡政府，韓陣營化明為暗改採「地洞作戰」，未來將是一場資訊混亂戰。

廖達琪，台灣師範大學公民訓育系學士、政治大學三民主義研究所碩士、美國密西根大學政治學博士。曾任中山大學政治研究所五、七、八任所長。國民黨2020候選人韓國瑜國政顧問團成員。

針對韓國瑜28日受訪拋出大動作呼籲「支持者今天起接到民調電話一律拒絕回答，投票時再讓民進黨知道什麼是真民調。」廖達琪表示，市面上民調公司很多，數字呈現對韓不利，從韓這樣的呼籲來看，他要讓民調失真現象，做一次徹底的澄清，不要再去理會。

廖達琪指出，過去民調本來是認為可靠，但現在受到組織性操作，且選民又有沉默螺旋現象，意謂若和主流意見不一樣的話，選民就不願表態講話；所以現在民調數字差距越來越大，韓國瑜可用這樣子的方式來讓沉默的藍色選民，或者在主流意見強勢下不願說出支持誰的藍色選民，乾脆有一個表達的機會，也可以讓民調更加失真。

廖達琪說，只要韓的支持者參與度越高，未來就看不到回答支持韓國瑜的部分，等於把這場選戰打得更化明為暗，更像所謂的地洞作戰，如同當時美國轟炸北越，沒有資源武器北越唯一的方式就是躲到地洞採取游擊式的打法。大力轟炸的蔡政府，就像在北越上空轟炸的美軍，韓陣營乾脆最後就以選票來見真章，當然等於讓被控制的網軍、電視媒體，在韓國瑜的宣示之下，好像變成一個失效的媒介。

這種策略成功率如何？

廖達琪認為，就看韓支持者的凝聚力有多強，韓粉系統通路很廣，尤其社群網路的動員能力很強，當然也是在考驗韓潛在的支持者、以及原本的鐵粉。

廖達琪表示，這也是一種新式打法，過去選戰看不到的，當然這一招是險棋，韓國瑜本來就是冒著擔任高雄市長的位子風險來參選，在選戰倒數的眼前狀況下，招招都要出奇招，若按照傳統打法，民調數字會打擊支持者士氣，要想辦法突破。

廖達琪表示，民調打擊士氣，支持者不出來投票會重複2016年的狀況，蔡英文的打法是傳統的，用民調來逼對手支持者感覺沒有當選希望，好像投了也沒有差，這會影響投票率，對韓當然很傷，所以韓乾脆化明為暗，讓大家搞不清楚狀況。

廖達琪表示，所以接下來會是一場資訊混亂戰，打破過去慣例，支持者也不會因為看到民調差距30%而感到很誇張，且操作民調一面倒的效果也被抵銷掉了。

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