韓國瑜喊拒答民調「一刀兩刃」　林忠山：民眾恐轉投蔡英文

圖文／中評社

中國國民黨2020候選人韓國瑜針對民調失真，向支持者喊話「接到民調電話，一律拒絕回答」。國民黨前國發院長林忠山接受中評社訪問時表示，這個策略是一刀兩刃，要防西瓜效應轉投蔡，但蔡英文執政無能盡失民心，說什麼都不該勝選，因此韓可喊支持者站出來，強化挺韓信心。

國民黨國家發展研究院前院長、中國文化大學政治學系副教授林忠山向中評社表示，其實韓國瑜這個策略，已經進行有一段時間了，他先前已經聽到有支持者主張拒答或亂答民調電話，這次韓國瑜是公然提出拒答民調，當然是要讓民進黨測不到真實民調，但這個策略本身是一刀兩刃。

他指出，照理說，蔡英文執政不佳，學歷又遭質疑，又沒誠信，他不信民眾完全無感，現在坊間民調真的有問題，這也不是少數民眾在質疑，可是民調數字這麼低，多少還是有民眾會狐疑、疲混淆，這就可能衍變成“西瓜效應”轉投蔡。

他強調，英文蔡執政無能盡失民心，說什麼都不應該勝選，所以韓國瑜可以呼籲支持者站出來，強化挺韓信心，避免祭出「拒答民調」的策略後衍生出「西瓜效應」。

他說，近期炒作共諜案，已經不是第一次了，民眾已經看破蔡政府的手腳，所以沒人相信；民進黨推《反滲透法》草案，有可能是蔡計劃一旦敗選就翻盤的奧步技倆，因為她現在掌握整個國家機器，包括大法官三分之二都是她任命的，所以要慎防明年1月11日投票結果明明韓勝選，蔡卻指控選舉被干預，推翻選舉結果。

他憂心，民進黨幾乎已經營造好所有勝選條件，所以韓國瑜陣營應該提前研議因應之道。

對於親民黨主席宋楚瑜參選，林忠山表示，因為鴻海創辦人郭台銘的郭粉沒有完全歸隊，所以仍會有部分票源流向宋的可能，但宋這次得票不可能像4年前157萬餘票，能否破100萬都是問題。

有關立委選舉，林忠山指出，如果韓國瑜贏，國民黨立委選舉當然會贏，黨主席吳敦義不分區立委當選有望，也有機會問鼎立院龍頭。如果蔡英文贏，民進黨立委有過半可能，國民黨立委無法過半，吳可能不會當選立委，黨主席不用講也會去職；就算立委過半，吳當選也很可能被逼辭退主席與不分區立委職，但他實在很難相信國民黨會輸。

至於其他第三勢力的立委選情，林忠山說，台北市長柯文哲的台灣民眾黨在政黨票得票率突破5％的機會高，親民黨或許勉強可到5％門檻，時代力量或其他小黨都不可能跨過5％。

其他人也看了這些...

►111位青年陪韓國瑜登記參選總統：國政要領航、青年來幫忙

►讓宋楚瑜先登記！韓國瑜18日中午11：30赴中選會

►韓國瑜回家鄉催票：我從善良清秀美男子被抹成「黑道喝酒抱女人」！

還想看更多...

►蔡賴配「台獨、赦扁」理念不同 韓國瑜：開2300萬人民大玩笑？

►韓國瑜轟吳敦義不分區名單：國民黨不能戴面具騙人民！

►侯友宜首公開鬆口：總統請支持韓國瑜！手牽手拚個好日子

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

