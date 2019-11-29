韓國瑜一招逆轉勝　馬家軍徐巧芯：投票率是關鍵

▲台北市議員徐巧芯。（圖／中評社）



圖文／中評社

中國國民黨2020候選人韓國瑜造勢場熱翻天，民調卻一路被壓著打，到底怎麼回事？曾任馬英九發言人的國民黨台北市議員徐巧芯接受中評社訪問表示，這並不意外，以馬執政最低支持度9.2％、台北市人口267萬人為例，也有24萬人力挺，韓粉比其他政治人物支持者熱情是事實，但與全台人口比仍是少數。不過韓國瑜在全台各地參訪、拜訪後，已有效地把超過8成的國民黨支持者拉進來挺韓。

徐巧芯認為，韓國瑜選舉策略看得出來有在改變，如臉書發文談香港事件等，但韓陣營最終可能是拚「投票率」，韓國瑜會用比較激情的語言去刺激韓粉，只要支持者投票率比民進黨支持者投票率高很多，韓國瑜就有勝選機會。因此韓國瑜才表現得不那麼在意民調，但韓國瑜肯定會花很多心力在投票組織動員上，也因此親民黨主席宋楚瑜參選2020，國民黨反應才那麼大。

1989年生的徐巧芯畢業於政治大學政治學系，是國民黨青年意見領袖之一，曾任國民黨青年團總團長，引起黨內政治要角們的注意。她歷任馬英九、洪秀柱、郝龍斌、朱立倫等藍天王發言人，政壇少見。她雖在2018當選台北市議員後離開馬辦，但仍被視為馬家軍的一員。

徐巧芯也點出了韓國瑜新危機，親民黨主席宋楚瑜的參選，會影響到「投票率高低決勝負」，在二選一的情況下，民眾可能想一想覺得仍不喜歡蔡英文，所以就投韓國瑜，但在三選一的情況下，可能想一想覺得既不喜歡蔡英文、也不喜歡韓國瑜，雖然宋楚瑜也不是那麼喜歡，但既然宋楚瑜不會當選，就投給宋楚瑜好了，而這也是為何宋楚瑜宣布參選時，國民黨反應還滿大、不希望宋楚瑜出來選的原因，雖然比例並不高，但還是有差。

韓國瑜角逐2020大選，民調一路被蔡英文壓著打，但所到之處即便沒有便當，卻也是充滿人氣，韓陣營場子熱、民調低究竟是什麼情況？

徐巧芯接受中評社訪問時，並不感到意外，她分析說，國民黨民調數字最低的一次是馬英九2013年執政時期，支持度一度落到9.2％，雖韓國瑜的支持度高過9.2％，但她把9.2％當作國民黨最低點的衡平數字。

徐巧芯說，以台北市為例，台北市有267萬人，9.2％算下來還有超過24萬人，所以即便你的粉絲很熱情、民調只有10％，身邊也有24萬人力挺，而且這是一個縣市，而不是全台，所以為什麼要參考民調，就是不能被眼前的事物迷惑，「韓國瑜的狀況是，韓粉比一般政治人物的支持群眾還要更加熱情，這是事實，但並不等於整個區域中有好幾倍的群眾支持，這是個問號」，還是得回歸民調去檢證選情。

「韓陣營最大的課題，是怎麼讓這群已經幫你加了很多分的韓粉，在選前最後階段幫忙到街頭四處拉票，讓更多無感，甚至是討厭韓國瑜的人支持韓國瑜。」徐巧芯指出，在全台選民中，這些熱情支持者只是少數，選況很熱情，不代表一定會勝選，選況很冷清，也不一定會落選，這只能代表粉絲更加熱情，不等於選票的得票率，韓陣營必須擬定策略，讓這些情支持者不是只是來看韓國瑜，滿足心中的喜歡與期待而已。

中評社記者問，妳曾在8月底的訪問中表達「韓國瑜的年輕族群支持度不到一成」，那麼現在韓國瑜在年輕族群的支持度大概有多少？在選戰策略上有改變？

徐巧芯說，韓國瑜在選戰策略上有些改變，也試著跟年輕人直球對決，最近也有可能參加年輕人很喜歡的網路節目「博恩夜夜秀」，不過韓國瑜在年輕族群的支持度跟8月比沒有差很多，這麼形容會更準確，韓國瑜在年輕族群的支持度，已經是最低的狀態了，現在挺韓的年輕人，基本上已經不會跑了、已經是穩定狀態了，但要往上長，則有難度。

徐巧芯認為，現在韓國瑜的選戰策略是「拉近國民黨選民」，在黨內初選階段有各個參選者，而初選完後，支持國民黨的選民並不見得支持韓國瑜，因此在民調上可以看到，國民黨支持者對韓國瑜的支持度，沒有像民進黨支持者對蔡英文的支持度高，而韓國瑜在10月中旬請假開始全台各地參訪、拜訪後，有效地以「國民黨候選人」的身份，把國民黨支持者拉進來，現在民調國民黨支持者已有超過8成都是支持韓國瑜。

「韓國瑜若整合好國民黨基本盤，再加上韓粉，開票大概至少有3成多，就算是輸給蔡英文，也絕對比現在的民調數字高。」徐巧芯表示，現在的民調大概很難完全反應開票的結果，民眾在回答民調時，都是有點內心情緒的方式在回答，包括對國民黨不分區「立委」名單、韓國瑜選舉方式與步調、香港議題上對國民黨不滿，但走進投票所，真的會投蔡英文嗎？這是問號。

徐巧芯舉例說，這樣的現象在2016代表國民黨的朱立倫身上也曾有過，當年同時期朱立倫的民調只剩下10％初頭，但最後開票朱立倫有31.04％，現在韓國瑜的民調確實比較低，她也不知道最後能不能贏，但開票結果一定會比民調數字來得好看一點。

徐巧芯也說，韓國瑜選戰策略也有往外擴，在初選期間，韓國瑜講的議題、使用的語言，完全是對韓粉激情喊話，但現在在臉書上也會表態香港事件，內容也滿中道的，因此可以感受到韓國瑜選戰策略的轉變與企圖。不過，韓國瑜最後可能拚的是投票率，還是會不斷以比較激情的話語去刺激韓粉。

徐巧芯認為，韓陣營應該是覺得韓粉與國民黨支持者出門投票的比例，會比民進黨支持者來得高、更有動機，而投票率也可能跟韓國瑜場子熱、蔡英文場子冷有關聯，只要支持者投票率比民進黨支持者投票率高很多，韓國瑜就有勝選機會，這並不是不可能，因此韓國瑜才表現得不那麼在意民調，但韓國瑜肯定會花很多心力在投票組織動員上，讓支持者都出門為韓國瑜投票。