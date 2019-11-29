韓國瑜拒答民調又變卦挺蔡英文　小英競辦幕僚：哪個是酒醒說的？

▲國民黨總統候選人韓國瑜一下要支持者民調拒答，一下又變卦要支持者挺蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日受訪時，呼籲支持者接到民調電話時「拒絕回答」，29日又變卦，要求支持者回答「唯一支持蔡英文」。對此，蔡英文競選連任辦公室幕僚嘆道，「不清楚哪一個才是酒醒後說的」。

韓國瑜28日受訪表示，謝謝很多支持韓國瑜的朋友非常辛苦，心情像坐雲霄飛車一樣高高低低，甚至一些韓粉還被污名化，「這麼多奇奇怪怪的民調，數字差這麼大，我公開呼籲，所有支持韓國瑜的好朋友們，從今開始接到任何民調電話，拜託大家，一律拒絕回答。」

不過韓國瑜29日說法180度大轉彎，他在臉書上說，麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」，「我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」「等我的通關密語」、「夜襲最後四句話」。

對此，蔡英文競選辦公室幕僚苦笑地說，今天凌晨才發文要求支持者「拒答」，幾個小時後又發文要韓粉「唯一支持蔡英文」，不清楚哪一個說法才是酒醒後說的，確實讓大家難以理解。

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