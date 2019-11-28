傻眼！竹東鎮長羅吉祥賄選停職　縣府竟指派其妻出任代理

▲羅吉祥(左起3)因賄選案遭停職，新竹縣府指定羅妻(左起4)接任代理鎮長。（圖／翻攝羅吉祥臉書）



記者陳凱力／新竹報導

超傻眼！新竹縣竹東鎮長羅吉祥於2018年地方選舉中，因違反選罷法遭新竹地方法院2019年11月22日一審宣判違反選罷法，處有期徒刑3年10個月，褫奪公權四年。依據選舉罷免法第117條之規定，自判決之日起，羅吉祥將停止其職務，並由新竹縣府依法指派代理鎮長出任。不過，28日縣府公布代理鎮長人選後，讓地方人士都傻眼，出任代理鎮長一職的竟然是賄選案男主角之妻，震撼彈一丟出來，除了地方覺得太誇張，縣府內也滅火滅得雞飛狗跳。

▲新竹縣政府指派羅吉祥之妻出任代理竹東鎮長一職。（圖／新竹縣政府提供，下同）



新竹縣政府表示，依地方制度法第82條及內政部2005年6月1日台內民字第0940005080號函釋：「按地方制度法第82條第2項規定，鄉(鎭、市)長停職者,由縣政府派員代理 …」因此決定由對地方事務嫻熟及具有相當聲望的張順朋女士代理鎮長，以延續地方政務之推動。

縣府認為，59歲的張順朋為羅吉祥之妻，除了具有企業主管經歷外，也擔任當是還是新竹縣議員羅吉祥的助理多年、新竹縣青溪婦女協會第四屆理事長、新竹縣婦女社團領導人第19屆召集人、竹東鎮青溪婦女會第四屆理事長、竹東鎮婦聯同心會第四屆理事長等經歷，具有相當領導與行政經驗，對竹東鎮事務相當熟稔。

▲張順朋接任竹東鎮代理鎮長，預計29日舉行交接典禮。

基於鎮務延續考量，新竹縣府決定請張順朋擔任代理鎮長，尤其竹東鎮近期包括仁愛多目標立體停車場計畫、信義立體停車場、竹東客家音樂村、竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間等多項前瞻重大建設計畫需要延續推動，且該等計畫影響竹東鎮未來發展甚鉅，自須由適當人選代理竹東鎮長。

據了解，羅吉祥之妻出任代理竹東鎮長職缺一案已在縣府壓了好幾天，知情人士透漏，「大家都知道這很誇張，也知道一定會被罵翻，丈夫賄選被判刑，然後讓妻子連選都不用選就出任代理，真的縣府內部也不知道要怎麼圓」，幕僚們紛紛出動勸縣長打消念頭，希望縣長能懸崖勒馬，不過據傳，羅吉祥曾拜訪楊文科，兩人經過密談後，張順朋代理一事就拍板定案了。

交接典禮訂在11月29日上午10時於竹東鎮公所三樓辦理，監誓人由秘書長陳季媛主持，監交人由主計處長黃文琦擔任。

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