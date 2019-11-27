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蔡宜芳影射吳怡農「肥皂賄選」嫌：15元你敢用嗎？　網打臉：市售特價9.5元

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▲▼蔡宜芳影射吳怡農「肥皂賄選」嫌：15元你敢用嗎？　網打臉：市售特價9.5元。（圖／翻攝自中天《新聞龍捲風》）

▲台灣民眾黨立委參選人蔡宜芳，似乎對一顆15元的肥皂相當排斥。（圖／翻攝自中天《新聞龍捲風》）

記者張靖榕／綜合報導

隨著選舉接近，由柯文哲創建、逐漸靠攏泛藍陣營的台灣民眾黨，旗下立委參選人蔡宜芳日前上節目痛批民進黨「綠色恐怖」，還影射民進黨立委參選人吳怡農發放肥皂做競選文宣品有賄選嫌疑，嗆聲「檢調單位，你們敢查嗎？」她還做出嫌棄的表情，問若一塊肥皂沒超過15元，拿到的人「敢用嗎」。事實上，網友拿市售肥皂組做單價計算，一顆肥皂甚至不到10塊錢，直接打臉「蔡宜芳不敢，我敢！」

蔡宜芳日前在政論節目《新聞龍捲風》中，將民進黨的全面執政，和國民黨戒嚴時期人人自危的白色恐怖「湊做堆」，聲稱民進黨現在就是「綠色恐怖」。她說以前國民黨選舉有三寶，「醬油、肥皂和米酒」，後來法務部前部長陳定南在選罷法中規定候選人文宣品不得超過30元，「但陳定南先生過世了14年之後，我們又看到了肥皂重現江湖。」

蔡宜芳拿出預先準備好的手機畫面表示，志工在路上隨隨便便就拿到吳怡農競選團隊發出的肥皂，「我就要問吳怡農先生，一個肥皂多少錢，有沒有超過15元」，「也要問說15塊的肥皂，你敢用嗎？」她更做出噁心嫌棄的樣子，聳起肩來直對著主持人問，「你敢洗嗎」？

對於「一個肥皂15元，兩個肥皂30元就有違反選罷法的嫌疑」，蔡宜芳最後要問的是，「檢調單位，你們敢查嗎？」

▲▼吳怡農到濱江市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民主進步黨立委參選人吳怡農積極掃街拜票，和國民黨參選人蔣萬安對打。（圖／記者蔣婕妤攝）

相較於過往傳媒限制，如今提供快速反應的網路，讓網友能夠在節目播出不到一天的時間內，直接提出證據打臉蔡宜芳。「我說各位政黨候選人，不要光會喊什麼重經濟的口號，你們先到坊間看一下民生用品的物價好嗎？」一名網友指出，知名品牌的肥皂組12入，原價148元，換算一顆肥皂不過12.3元，而12入特價115元的肥皂組，一顆也不過9.5元，代表肥皂大量製作的成本其實很低，「你敢用嗎？蔡宜芳不敢，我敢！」

該名網友接著表示，相信很多手頭寬裕的人會買一顆幾百元的香皂，但一顆10元的香皂也很經濟實惠好嗎，「妳憑什麼質疑一顆不到15元的肥皂」？底下回文紛紛表示，「笑死」、「蔡宜芳洗澡不用肥皂」、「這位大小姐都用一顆幾百元的香皂」、「肥皂15元可以買到很不錯的吧」、「柯文哲10%，是給其他候選人用來扣分用的」、「這咖真的無下限耶」、「民眾黨的水準」。

對此，蔡宜芳在臉書酸言酸語道歉，表示自己的意思重點不在肥皂價格，而在選舉經費的多寡；然而貼文又被網友留言批評，「重點不在價格，重點在嫉妒的心跟諷刺的語言」、「真的超適合送妳 『是在哈囉？ 』犯錯道歉不難，找回良心而已。」

▼影片1:39:57處開始

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