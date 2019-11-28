嘉義縣2男1女自薦「幫你買票」　立委參選人嚇傻秒檢舉

▲嘉義縣立委參選人主動舉報選民賄選。（圖／翻攝自喜樂島聯盟總部）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣一名黃姓立委參選人日前向警方報案，舉發周姓、蔡姓男子及一名吳胡姓女子自願擔任樁腳，協助他以每票1000元代價向選民買票，而他必須支付車馬費、工作費等費用。檢警27日傳喚周男等3人複訊，認為3人均涉嫌違反《選罷法》，惟相關案情仍待釐清，無羈押及具保必要，訊後予以3人請回。

黃姓參選人表示，他是在義竹鄉北華村拜票時遇上周男3人，對方表明願意擔任他的樁腳，並以每票1000元向選民買票，但必須支付拿車馬費及工作費，他沒有理會且告知3人買票違法，返家考慮後決定向警方舉發。

▲周男坦承確實有說過買票的話，但只是隨便講講沒有真的要拿錢。（圖／翻攝自喜樂島聯盟總部）

嘉義縣布袋分局警方事後將周男等人帶回訊問，周男坦承確實有說過買票的話，但只是隨便講講沒有真的要拿錢。警方認為3人已經涉嫌違反《選罷法》，訊後將3人移送嘉義地檢署複訊。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，他們接獲相關的賄選情資後，27日立刻傳訊黃姓參選人、周男等3人到案復訊，3人行為確實涉嫌違反《選罷法》，惟相關案情仍待釐清，無羈押及具保必要，訊後予以3人請回。