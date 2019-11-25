名校體師3罵小五生「全家都沒教養」　媽媽氣炸不忍了：絕不和解

▲吳姓教師3度公開責罵小五生「沒家教、沒教養」遭到提告。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地區一所明星小學的吳姓體育老師，因為看不慣楊姓小五生在課堂上嬉鬧，竟多次當著全班同學的面前，指責對方「沒家教」，少女向同為同校老師的媽媽哭訴，引起校方調查，經不適任教師調查結果屬實，吳姓體育師遭記1小過，新竹檢方也認定吳師犯成年人故意對兒童犯公然侮辱罪嫌，向法官聲請簡易判決。

調查指出，新竹市建功國小一名吳姓體育老師，2018年9月間見楊姓學生與其他同學在課堂上嬉鬧，出口「上課不認真，很散漫，乾脆不要來算了」責備楊同學等人，又痛斥「你們全家都沒教養，你才會這樣」等話辱罵楊姓學生，貶損楊姓學生的名譽。

隔了1個月的體育課，吳師見到楊同學拉筋完後躺在地上，在以「需不需要我拿被子和枕頭給妳。那麼散漫又沒家教，你們全家都跟妳一樣沒有教養是不是」等語辱罵楊同學，讓楊姓學生二度自尊受損。

隔天上體育課，吳師見其他同學拉筋完後躺在地上，竟說「你就像楊○○一樣沒家教。你們班男生最散漫、最沒家教」責罵那名男同學，再以「妳們班女生最懶惰、最沒家教的就是你楊○○」」等語辱罵無辜的楊姓學生，足以貶損楊同學家的名譽。楊同學回家向同在校擔任老師的母親哭訴，他的父母親才帶著女兒提告。

建功國小除了成立調查小組也將此事通報教育處，經6次會議調查結果屬實，判定吳姓教師有教學不力之具體情事，且有輔導之必要。校方並將吳姓教師記1支小過處分，目前學校已完成吳師的輔導作業。

由於吳師坦承犯行，但楊姓同學雙親不願與對方和解，新竹檢方認吳師3度犯成年人故意對兒童犯公然侮辱罪嫌起訴，並聲請簡易判決。

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