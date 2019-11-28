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張平沼夫婦遭控金鼎證結構債案掏空4.2億　更審逆轉無罪

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▲全國商業總會榮譽理事長張平沼。（圖／記者林信男攝）

 ▲前金鼎證董事長張平沼夫婦，被控涉嫌金鼎證結構債案，更審獲判無罪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前金鼎證董事長張平沼、陳淑珠夫婦，在2005年間出清結構債時，為了避免鉅額虧損，將結構債虧損轉列名下的其他公司，再由金鼎證全額承作附賣回交易；另外2人為鞏固經營權，也增加附賣回交易融資2.5億元給張平沼家族，套取資金後再由陳淑珠收購金鼎證股權，取得過半席次董事，總計2次犯行造成金鼎證4.2億元損失。一二審均將2人重判7年6月、8年6月。但高院更審28日逆轉改判2人無罪。可上訴。

本案緣於2005年間，檢方起訴指出，金管會當年通令求各金融機構出清結構債。當時張平沼原定將金鼎投信經理的債券型基金所持有的結構債出清，以避免基金規模過度膨脹而引發系統性風險；但因一次出清可能造成約新台幣6億元虧損，超出金鼎投信可承擔範圍，張平沼夫婦便指示屬下，以帳列成本賣斷給張平沼家族所持有的競遠、鴻揚、欣鴻、匯普與盛業5家投資公司，再由金鼎證全額承作附賣回交易，以避免自己持有的金鼎投信股權受到鉅額損失。

此外，陳淑珠當時為反制開發金控爭奪金鼎證經營權，除安排旗下的崧嶺投資公司對外徵求委託書，並以競遠等5家投資公司以結構債增加附賣回交易融資額。但陳淑珠堅持增加附賣回交易融資額2.5億元，套取資金由陳淑珠所掌控的聯昇公司出面收購金鼎證股票，以行使股東權利，在當年金鼎證的股東會順利取得5席董事，順利保住經營權。

檢方認定張平沼夫婦所為，造成金鼎證4.2億元虧損，涉嫌違反《證券交易法》「特別背信罪」，提起公訴。一審法院審理後，認定2夫婦均有罪，2010年間將張平沼判刑7年6月、陳淑珠判刑8年6月。上訴二審後，二審法院也認定2夫婦有罪，維持原刑度。

全案經最高法院撤銷發回後，高院更一審卻做出逆轉判決，高院改認定2人均無犯意，撤銷有罪判決，逆轉改判2人無罪。可上訴。

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