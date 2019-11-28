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打官司記恨縱火把人當「甕窯雞」燒死6命　湯景華仍判死

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▲▼湯景華反問記者，辯稱清白。（圖／記者吳銘峯攝）

▲三重火災6命命案，兇手湯景華更一審仍遭判死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子湯景華5年前與翁姓男子對簿公堂，法官判湯男敗訴。湯男起念報復，竟縱火燒死翁男的6名家人。湯男一二審均遭判死刑，案經最高法院撤銷發回，高等法院更一審於28日宣判，高院仍認定他惡性重大，有與世永遠隔絕之必要，再度判處死刑、褫奪公權終身。可上訴。

湯景華（52歲）2014年4月間與友人前往三重某小吃店用餐，欲將雨傘攜入店中，遭到店家制止，雙方開始發生囗角。而在店內用餐的翁姓男子與店家是朋友，出聲制止「夠了吧，不要再鬧了」，因此惹禍上身，演變成肢體衝突，鬧進警局。湯男對翁男提告傷害，官司2年後確定，法官判決翁男等人無罪，湯男不滿判決，由判決書查出翁家住址，在2016年3月23日到翁男三重住處騎樓縱火，火勢沿燒至公寓，造成翁男6名家人遭燒死，翁男則因為正在當兵而逃過一劫。案發後警方循線逮捕湯男，檢方以殺人罪提起公訴。

一審法院將湯景華判處死刑，二審法院審理時，湯景華仍否認犯罪，甚至在庭訊後，記者詢問他有什麼清白的證據，他還推了推眼鏡，反問記者：「有證據可以證明我不是清白嗎？」二審去年5月間再度將他判處死刑。

但全案上訴第三審後，最高法院認為湯景華主張自己具精神官能症，但原審判決卻漏未對此鑑定，漏未審酌湯男是否有刑法19條是否適用的問題。另外本案被害人中有2名少年，是否應依照《兒童及少年福利與權益保障法》規定加重其刑；此外，本案除6人死亡外，屋內仍有2人倖存，湯男是否另外成立殺人未遂罪，原審均未審酌，最高法院因此撤銷發回更審。

高院更審時，對湯男精神鑑定，認定他有就審能力，應該承擔完全的刑事責任。全案於28日宣判，高院仍認定他惡性重大，無教化可能，有與世永遠隔絕之必要，仍將他判處死刑、褫奪公權終身。

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