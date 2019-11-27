律師對司改成效認知調查　近半數律師認同國民法官

▲司法院公布今年度律師對司改成效認知，發現有近半數的律師認同國民法官。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

司改國是會議結束至今超過2年，司法院也逐步落實司改國是會議決議。其中世新大學接受司法院委託，調查律師對司法改革成效認知，結果顯示今年度律師對司改成果滿意度均有提升，其中有近半數律師認為「國民法官」對提升司法品質有幫助，較去年大幅增加11％，是今年度進步最多的項目。

本次調查共分5大主題評價，分別為對司法院推行各項「服務措施」、「司法人事項目」、「審判過程與結果」、「制度改革」及「司法改革及新制」等主題。調查結果顯示律師除對法官信任度64.8％，較去年提高2.9個百分點外，其他指標亦顯示律師對司法措施及各項制度之整體評價均明顯轉佳。

另外最大的改變，在於57.2％的律師同意司改政策及新制有助提升司法品質，且對於各項司改政策及新制多有所瞭解，瞭解比重介於65％至80％間，瞭解者表示各項新制對提升司法品質有幫助者多逾5成，且正面評價均明顯高於負面評價。其中認為「國民參與刑事審判」對提升司法品質有幫助者43.6％，較去年認同者32.6％大幅提高11.0個百分點，認為沒有幫助28.0％，則大減8.3個百分點，顯示律師對於國民法官的看好度已明顯升溫。

本次記者會邀請學者、律師出席，包含中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成、世新法律系教授林輝煌、台北大學法律系教授陳榮傳和交通大學科法所教授林志潔等人。其中林志潔曾參與鑑定前總統女婿趙建銘涉及的台開內線交易案，本案因纏訟13年，目前由高等法院更五審審理中，引發外界關注。林志潔認為這類財經案件十多年無法確定，也間接影響我國招商，對於犯罪所得的計算，她期待最高法院的「大法庭」制度能統一見解，否則案件屢遭撤銷發回，最高法院又不講清楚，「不符合期待」。

本次調查對象為台灣地區執業律師，調查時間為2019年8月26日至10月1日，共寄出6,432份問卷，有效回收樣本為1,803份，並以其中近兩年有執業之律師1,675位之調查資料進行分析。