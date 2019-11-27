台大醫院管理師性騷擾正妹同事！躲過一次但這次GG了！

▲台大醫院管理師藉機性騷擾女同事臀部，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大醫院急診醫學部宋姓管理師，去年3、4月間假藉院內走道狹窄，以讓路或關心為幌子，動手摸正妹女同事的腰部、臀部，被害人氣到罵髒話，還大叫說「不要再碰我身體」。檢方起訴後，宋男一次獲判無罪，但第二次犯行明確，高院將他判刑2月，得易科罰金6萬元定讞。

檢方起訴指出，任職於台大醫院急診醫學部管理師的宋男，負責診間助理事務，但他2次對正妹女同事亞衣（化名）伸出鹹豬手，惡名昭彰。第一次在2018年3月10日時，宋男在急診醫學部內科護理站，趁亞衣整理病歷資料時，觸碰她的臀部；但因無法提出確實證據，這次宋男獲判無罪。

第二次間隔不到1個月的4月2日下午3時，宋男見亞衣行經台大醫院急診醫學部內科1、2診走道，趁她迎面經過，故意先靠近亞衣身旁。亞衣側身靠向電腦桌，想挪出空間，但宋男見她讓道，仍刻意靠近，同時藉口說「妳不要跌倒喔」，突然伸手觸碰亞衣左腰部及左臀部。亞衣認為走道空間很大，驚覺被故意性騷擾，當下大聲吼叫「不要再碰我身體」，驚動在場多位同事。亞衣因此提出告訴。

一審法院審理後，認定宋男第二次犯行明確，因此將他判刑2月，得易科罰金。案經上訴，高等法院審理時，宋男否認犯罪，辯稱當時手上拿了資料要處理急診事務，主治醫師在身旁，因走道空間太窄，所以才發生誤會。

但高院不採信，傳訊當時在場的同事，發現亞衣被騷擾時，不僅大叫，還氣得先大罵髒話；而宋男則一副事不關己，沒講話、也沒道歉。高院認為宋男仍有罪，維持一審判決，駁回上訴，全案定讞。

