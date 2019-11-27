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快來救我！老翁「受困」電梯求救　結局好瞎…警抬頭：你怎麼在3樓

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名林姓老翁受困電梯，自己打電話請求協助，沒想到正當大家很緊張時候，這名林姓老翁卻在3樓出現，原來是他忘了這部電梯不停靠2樓，直到他按了其他樓層卻正常運作，看到警消以及員警都急壞了，感到十分抱歉。

▲電梯驚魂。（圖／記者許宥孺攝）

▲警消等待電梯公司前來維修。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起烏龍事件就發生在24日下午4時30分，警方接獲通報後趕抵現場，發現救護車、消防車守候在大門外，員警繃緊神經趕快上前了解狀況，原來有一名60多歲的林姓老翁疑似受困電梯內，擔心老翁身體不適，外頭才備有救護車可隨時進行診治。

等待電梯公司前來維修時，員警發現電梯顯示樓層數字的螢幕仍可變動，最後停在3樓，便走上3樓詢問林姓老翁是否需要協助，沒想到上樓後，卻發現老翁就站在電梯門外，讓到場救援的員警相當傻眼，原來「電梯到不了2樓」！

▲電梯驚魂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲員警爬上3樓，發現林姓老翁就在電梯門口。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警猜測，「電梯2樓不能到，只能1、3樓以上，他可能按2按不下去」。經調查後，原來林姓老翁想去2樓，但因忘記住家大樓並沒有停靠2樓，最後因為等太久便按下其他樓層，自己走出電梯外。

▲電梯驚魂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林姓老翁大讚員警效率高。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警成功護送這名老翁下樓後，還不忘詢問老翁有沒有受到驚嚇，雖然是一場烏龍事件，不過卻讓林姓老翁感到相當溫馨，大讚員警認真執勤、有效率。

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