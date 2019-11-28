鼓山洞來1.2萬人！韓國瑜「1年推5處軍事觀光」年底了僅2處　觀光局說難度

▲軍事遺址鼓山洞是日據時代與光復後壽山山麓系列防空洞之一。（圖／記者洪靖宜攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜今年1月為推廣高雄旅遊，大喊軍事觀光，希望一年能推出至少5處軍事旅遊景點。不過，到目前為止僅推出兩處，包括5月推出的「鼓山洞」、10月推出的「哨船頭山碉堡步道」，2020年希望再推出三處，也和原本目標差很大。觀光局坦言取地困難，加上首長不在無法協助都增加難度。

高雄是陸、海、空軍官校所在地，北自左營、南到林園均擁有大量軍事坑道、防空洞等設施遺址，不少為自清代及日治時期所興建，對高雄發展別具歷史意義。

「鼓山洞」是高雄市政府選定的第一個軍事遺址觀光據點，是日據時代與光復後壽山山麓系列防空洞之一，光復後經多次整建，台灣解嚴後交由市警察局管理。防空洞總長約200公尺，有兩條主坑道、兩條橫坑道、一條64階的逃生階梯，因為塵封已久，階梯都已鐘乳石化；而坑道裡保留了藍色字牌的盥洗室、偵訊室鏽掉的鐵桌鐵椅，就連當年散落在附近的電擊棒、警棍都好好成列在桌上。導覽員說，目前參觀人數初估約1.2萬人。

▲▼韓國瑜5月出席鼓山洞「開洞儀式」。（圖／資料照／記者洪靖宜攝）

而繼鼓山洞於5月開放後，「哨船頭山碉堡步道」及觀景平台10月底啟用，往碉堡入口步道長約50公尺，呈「之」字型。觀景平台圍繞二戰時期遺留的機槍碉堡而建，極具創意，約可容納40人，並與打狗英國領事館文化園區山上官邸遙望相對，近可欣賞壽山風景，遠可眺望85大樓、高雄港及旗津島，並可俯瞰哈瑪星新舊夾陳的建築風光。

韓國瑜今年1月開始喊軍事觀光，5月親自帶路到鼓山洞當起觀光客，一度引發軍事觀光熱潮。不過，在推出鼓山洞和哨船頭山碉堡步道後，2020年規劃推出鼓山洞周邊隧道形成軍事觀光重地，加上左營龜山洞、岡山機場坑道總共三處，進度不如原本韓打算一年能有至少5處軍事觀光景點。

▼哨船頭山碉堡步道。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對此，高雄市觀光局代理局長邱俊龍接受《東森新聞》訪問表示，難度在於土地的取得，整建部分光從用地取得到整個結構安全，大概就會花一點時間。據了解，沒首長協助讓觀光局基層頗頭痛。

從無到有的軍事觀光景點有困難，觀光局轉個彎將過去日本海軍無線電信所，也就是後來的明德訓練班古蹟活化再利用。記者詢問「這不是本來就有了嗎」？邱俊龍說，以前在規劃時沒一個「旅遊帶」的概念，現在希望把旅遊帶開發出來。

▼韓國瑜希望一年能推出至少5處軍事旅遊景點，但到年底只推了兩處，2020年計畫推3處。（圖／東森新聞）

▼邱俊龍解釋推動軍事觀光難度。（圖／東森新聞）