高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　友人無辜遭開山刀砍掌深可見骨

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區發生一起街頭持開山刀砍人意外！一名22歲吳姓男子和19歲徐姓男子疑似發生感情糾紛，相約在明鳳26街路邊談判，起因為徐姓男子率先持球棒嗆聲，吳姓男子相當不滿，便持開山刀要砍人，卻造成對方朋友張姓男子受傷；第一時間警方還以為傷者是「前男友」，不過就在進一步偵訊之後，才發現根本就是一場大亂鬥。

▲吳姓男子持開山刀砍傷人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓友人無辜遭波及，表情相當痛苦。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，2男為一名女子產生爭執，現任男女朋友同住在男友住處，但女友以通訊軟體叫徐姓前男友到現任吳姓男友住處附近、明鳳二十六街處聊天，引發吳姓男子醋勁大發，雙方當場在街頭爆發激烈口角衝突；過程中徐姓男子先持球棒恫嚇，引爆吳姓男子怒火，隨即抽出開山刀想要反擊，沒想到卻傷害到徐姓男子的張姓友人，在手腕處留下大面積傷口，瞬間鮮血噴出，傷口深可見骨，現場眾人嚇傻急忙撥打電話求援。

吳姓男子的爺爺表示，現場原本有4名人士聚集聊天，張姓男子遭砍後，包含徐姓男子在內的3名友人隨即逃離現場，而開山刀也是徐姓男子的友人帶到現場，自己看到刀子也不敢多說什麼，沒想到進屋後沒多久，事情就發生了。

▲張姓友人無辜遭波及，手掌傷口深可見骨。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方獲報趕抵現場後，砍人的吳姓男子已經逃逸無蹤，救護人員只好先幫張姓男子止血、包紮，隨後送往醫院治療，但過程中原本逃離的吳姓男子卻又打著赤腳、持開山刀走回現場，表示要向警方自首；警方見狀後立即上前壓制，並將吳姓男子以準現行犯逮捕及將犯案開山刀帶回派出所偵辦，案情正進一步釐清。

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