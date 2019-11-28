清潔工遭拖板車輾半身　鬼門關苦熬340天！ 慈父：一定會好的

▲高醫為洪先生舉辦祝福歡送會，洪爸爸在旁相當感動。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名43歲洪姓男子在2018年12月19日騎乘機車下班途中，行經前鎮區大華一路，因閃避不及，遭拖板車後輪輾壓，造成多重部位嚴重受創，歷經了340天的搶救下，洪先生的意志力戰勝了死神的召喚，將在29日辦理出院，讓洪爸爸感動得直呼：「跟一年前狀況差太多！」

▲洪先生在一年前發生嚴重車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫外傷及重症外科主任陳昭文表示，洪先生到院時，生命跡象很不穩定，骨盆腔碎掉、膀胱破裂、下肢合併壞死性筋膜炎，還有很多軟組織傷口、大面積皮膚壞死，在加護病房時，幾乎都在生死關頭，處理過程中還牽涉到多重科別合作，治療過程相當不易。

▲陳昭文醫師回想起治療過程，讚賞洪先生意志堅強。（圖／記者吳奕靖攝）

洪先生表示，一開始情緒很失落，每晚都以淚洗面，甚至有過自殺念頭，這一年裡，除了感謝醫療團隊的照護之外，「最想感謝的就是爸爸陪他走過身心復健的漫漫長路，住院期間，他幾乎沒有一天缺席，每天都會來看我，這段時間我也很依賴他，就像小孩子一樣。」

洪先生住院340天的日子，洪爸爸每天都從前鎮區搭公車轉捷運，再步行到醫院親自照顧兒子，只因相信「我的兒子一定會好起來」，雖然自己會感到心慌，但不忘時時給予兒子鼓勵。回想起這件車禍，洪爸爸感到五味雜陳：「接到消息時，心都慌了，也根本沒想過兒子有機會恢復健康，跟一年前的狀況真的差很多。」

將近一年的搶救，終於能夠平安回家，高醫特別幫洪先生舉行歡送會，慶祝洪先生戰勝併發症、重獲新生。洪先生表示：「要回家的心情有點複雜，偶爾想起來還是會感到惆悵，回家後要多跟家人相處。」

▲高醫醫療團隊與洪先生比出「瓦肯舉手禮」。（圖／記者許宥孺攝）

陳昭文指出，目前洪先生的骨盆狀況不穩定，但已經能坐著，另外因膀胱破裂關係導致容量不夠，上半身狀況穩定的話，可以做一些桌面上的工作，中長期還是必須追蹤和復健。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。