　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清潔工遭拖板車輾半身　鬼門關苦熬340天！ 慈父：一定會好的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高醫為洪先生舉辦祝福歡送會。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高醫為洪先生舉辦祝福歡送會，洪爸爸在旁相當感動。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名43歲洪姓男子在2018年12月19日騎乘機車下班途中，行經前鎮區大華一路，因閃避不及，遭拖板車後輪輾壓，造成多重部位嚴重受創，歷經了340天的搶救下，洪先生的意志力戰勝了死神的召喚，將在29日辦理出院，讓洪爸爸感動得直呼：「跟一年前狀況差太多！」

▲洪先生在一年前發生嚴重車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲洪先生在一年前發生嚴重車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫外傷及重症外科主任陳昭文表示，洪先生到院時，生命跡象很不穩定，骨盆腔碎掉、膀胱破裂、下肢合併壞死性筋膜炎，還有很多軟組織傷口、大面積皮膚壞死，在加護病房時，幾乎都在生死關頭，處理過程中還牽涉到多重科別合作，治療過程相當不易。

▲陳昭文醫師回想起治療過程，讚賞洪先生意志堅強。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳昭文醫師回想起治療過程，讚賞洪先生意志堅強。（圖／記者吳奕靖攝）

洪先生表示，一開始情緒很失落，每晚都以淚洗面，甚至有過自殺念頭，這一年裡，除了感謝醫療團隊的照護之外，「最想感謝的就是爸爸陪他走過身心復健的漫漫長路，住院期間，他幾乎沒有一天缺席，每天都會來看我，這段時間我也很依賴他，就像小孩子一樣。」

洪先生住院340天的日子，洪爸爸每天都從前鎮區搭公車轉捷運，再步行到醫院親自照顧兒子，只因相信「我的兒子一定會好起來」，雖然自己會感到心慌，但不忘時時給予兒子鼓勵。回想起這件車禍，洪爸爸感到五味雜陳：「接到消息時，心都慌了，也根本沒想過兒子有機會恢復健康，跟一年前的狀況真的差很多。」

將近一年的搶救，終於能夠平安回家，高醫特別幫洪先生舉行歡送會，慶祝洪先生戰勝併發症、重獲新生。洪先生表示：「要回家的心情有點複雜，偶爾想起來還是會感到惆悵，回家後要多跟家人相處。」

▲高醫醫療團隊與洪先生比出「瓦肯舉手禮」。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫醫療團隊與洪先生比出「瓦肯舉手禮」。（圖／記者許宥孺攝）

陳昭文指出，目前洪先生的骨盆狀況不穩定，但已經能坐著，另外因膀胱破裂關係導致容量不夠，上半身狀況穩定的話，可以做一些桌面上的工作，中長期還是必須追蹤和復健。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
快訊／高以翔家屬決定「將遺體運抵台北」　王鈞：他們都很幫忙
史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」淘寶證實：展開賠償手
中職／味全龍擴編選秀名單　江忠垣、曾陶鎔、羅華韋、廖文揚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻宮廟制煞...住持喊：妳嬰靈纏身！伸手「施法灌氣」1min　緊貼耳邊喘息

網爆料苛刻員工「扣薪1萬2」　知名連鎖排骨飯店怒告誹謗...法官判無罪

代駕到府...醉男「想停車」跳上駕駛座！下秒猛撞女騎士拖行30M　她慘死輪下

清潔工遭拖板車輾半身　鬼門關苦熬340天！ 慈父：一定會好的

「沒想到台灣這麼冷！」荷蘭騎士闖中橫　凍到向合歡警救助：95加滿！

狂剪電纜變賣害用戶斷訊　大盜判賠中華電信67萬

守荷包！行車母湯滑手機　新北警加強取締1個月紅單增3倍

遭勒頸棉被蓋頭狠壓…她驚恐掙扎淚崩求饒「覺得自己會死」　結局超展開

生死瞬間！熊貓搶快未注意方向燈　大貨車右轉擦撞險輾過外送員

砂石車後門沒拴緊…「沿路開合狂搧」成移動凶器！駕駛急閃：差點被擊落

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

人妻宮廟制煞...住持喊：妳嬰靈纏身！伸手「施法灌氣」1min　緊貼耳邊喘息

網爆料苛刻員工「扣薪1萬2」　知名連鎖排骨飯店怒告誹謗...法官判無罪

代駕到府...醉男「想停車」跳上駕駛座！下秒猛撞女騎士拖行30M　她慘死輪下

清潔工遭拖板車輾半身　鬼門關苦熬340天！ 慈父：一定會好的

「沒想到台灣這麼冷！」荷蘭騎士闖中橫　凍到向合歡警救助：95加滿！

狂剪電纜變賣害用戶斷訊　大盜判賠中華電信67萬

守荷包！行車母湯滑手機　新北警加強取締1個月紅單增3倍

遭勒頸棉被蓋頭狠壓…她驚恐掙扎淚崩求饒「覺得自己會死」　結局超展開

生死瞬間！熊貓搶快未注意方向燈　大貨車右轉擦撞險輾過外送員

砂石車後門沒拴緊…「沿路開合狂搧」成移動凶器！駕駛急閃：差點被擊落

內蒙古鼠疫新增至4例！曾於疫源區活動　疾管署緩發疫情警示

虎斑貓受困停車格！循「濃郁肉泥」走進誘捕籠　意外獲得鏟屎官

海鮮濃湯整碗都料！台北隱藏版拉麵屋　還有香辣魚香拉麵

中職／擴編選秀改披龍袍　曾陶鎔：非常不捨也充滿感激

民眾賣電有績效！高市推違建轉太陽光電　通過率達80%

人妻宮廟制煞...住持喊：妳嬰靈纏身！伸手「施法灌氣」1min　緊貼耳邊喘息

網爆料苛刻員工「扣薪1萬2」　知名連鎖排骨飯店怒告誹謗...法官判無罪

iPhone 11救不了蘋果手機Q3銷量　Gartner：高階需求下降+等待5G

貓奴在背上疊一座「麻將山」！　喵驚醒：我聽牌了嗎？

快訊／高以翔家屬決定「將遺體運抵台北」　王鈞：他們都很幫忙

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

竹科夫手機震動　妻驚見他狂買春「小紫女神太讚」

彰化貨車離奇輾斃　紅衣阿嬤慘死

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

新竹嬤叫7歲孫女撿皮夾　車主慘噴1萬元

主人遭900公斤路牌砸死　4愛犬等待新家

桃園龜山運鈔車遭搶！劫匪連轟2槍

連千毅宣戰太陽會！開吉槍手偽證

縱火害父命喪火窟　劉女罵檢察官與律師

人夫戀上按摩女　送30萬金飾慘賠

基隆財政處長公務車私用圖利浪費公帑

黑幫操控販人集團　「戳陰7酷刑」逼賣淫

父忍痛悶死11月腦麻女兒　法官輕判3年2月

休旅車突右轉　騎士撞上倒地被「輾壓拖行」骨盆碎

機車擦撞單車騎士　男倒地命危

更多熱門

相關新聞

韓「1年推5處軍事觀光」年底了僅2處　觀光局說難度

韓「1年推5處軍事觀光」年底了僅2處　觀光局說難度

高雄市長韓國瑜今年1月為推廣高雄旅遊，大喊軍事觀光，希望一年能推出至少5處軍事旅遊景點。不過，到目前為止僅推出兩處，包括5月推出的「鼓山洞」、10月推出的「哨船頭山碉堡步道」，2020年希望再推出三處，也和原本目標差很大。觀光局坦言取地困難，加上首長不在無法協助都增加難度。

男子受困電梯狂撥電話求救　結局超瞎…

男子受困電梯狂撥電話求救　結局超瞎…

急拆旗津行動汽油彈　藍議員籲中油幫忙

急拆旗津行動汽油彈　藍議員籲中油幫忙

2男噴醋亂鬥　開山刀砍掌傷及友人

2男噴醋亂鬥　開山刀砍掌傷及友人

「無人駕駛」重機撞人行道車半毀　騎士50米外找到

「無人駕駛」重機撞人行道車半毀　騎士50米外找到

關鍵字：

高雄市前鎮區拖板車高醫

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

科學家挖到冰凍1萬8000年生物

獨／高以翔猝逝...小馬揭賣命錄影血淚史「險被分屍」！

目睹高以翔送命…辰亦儒悲：我們都陪著你

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面