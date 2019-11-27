拆旗津「行動汽油彈」關鍵線　地找到了！陳麗娜籲：中油請幫忙

▲高雄市議員陳麗娜（左）盼為漁民解決加油不便問題。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市旗津中洲渡輪站旁的中油加油站僅提供柴油，不過岸邊的小艇卻是加汽油，導致漁民得冒風險提油桶到外面買油，有如「行動汽油彈」般在路上移動，相當危險；因此，市議員陳麗娜曾提出在岸邊設置加油站，而建置計畫雖和海洋局、中油公司達成初步共識，但什麼時候開工，依舊是沒消沒息，希望中油能加緊作業幫幫旗津的漁民們。

▲漁民要加油得要自己提油桶買汽油 。（圖／漁民提供）

《ETtoday新聞雲》在今年7月15日就獨家披露《旗津拚觀光還沒發大財 漁民憂行動汽油彈滿街趴趴走》，當時市議員陳麗娜就提到，旗津的道路道路比較狹窄，路途是非常的危險的，萬一有狀況，汽油潑灑在路面，在高溫的天氣底下，是不是有可能會發生危險，而且這情形其實是從以前到現在都沒有改善過，甚至連一旁中央海巡的船隻，油也是自己提。

▲漁民要加油得要自己提油桶買汽油 。（圖／漁民提供）

陳麗娜指出高雄市其他漁港都有加汽油的油槍，只有旗津沒有，希望能為旗津居民爭取海岸邊的加油站，專門為小型漁船加汽油用。

就在《ETtoday新聞雲》獨家報導後4個月，建置計畫已有初步共識，目前海洋局願意提供土地，中油來看土地之後，也認為這塊的土地是適合建置汽油槍，截至目前，土地爭取和中油認可上，已有初步同意，不過陳麗娜現在又跳出來質疑建置計畫沒有後續動作：「中油公司說要把這些計畫帶回去研究，那後續是否能順利設置，我們還不是那麼確定，原則上，這些用地是沒有問題的，因為海洋局要提供，那中油這邊在高層上希望他們不要有太多考慮點。」

▲質詢答覆表。（圖／記者許宥孺翻攝）

甚至質疑建置計畫延宕，有政治力考量，陳麗娜向中央喊話說：「現在的確是在選舉階段，如果把政治因素放進來考量，我覺得對旗津居民是不公平的，如果有這樣的機會，且找到合適土地，希望中央不要插手阻撓」。為了盡早提供高雄漁民們更方便的港區加油站，陳麗娜呼籲：「中油不是都在講『中油是你的好鄰居』嗎？照道理來說，中油應該兼具營利和公益，這樣對旗津居民來講是不公平的，難道旗津漁民是二等公民嗎？」

▲市議員陳麗娜盼為旗津漁民解決加油不便問題 。（圖／漁民提供）

陳麗娜問：「全高雄的漁港，中油都有設置加油站，為什麼在旗津獨獨不設加油站？」陳麗娜怒轟：「現在的確是在選舉階段，如果把政治因素放進來考量，我覺得對旗津居民是不公平的」，同時向中央喊話：「如果有這樣的機會，且找到合適土地，希望中央不要插手阻撓」。

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