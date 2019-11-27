圖／韓國瑜在憲兵保防片變匪諜？　陳宜民：國家機器卡韓是真的

▲陳宜民質疑憲兵影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳宜民發現，「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團26日PO出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，遭逮捕人士外型與國民黨總統候選人韓國瑜神似，有影射韓國瑜就是「匪諜」的嫌疑。不過，憲指部否認影射。對此，陳宜民再透過臉書表示，若該影片歷時8個月前便已經過每位國防部長官審批完畢，豈不證實「國家機器卡韓」流言是真的？

憲兵指揮部27日表示，3月起即依共諜案例改編為單元劇劇本，將劇情定名為「佈憲」，由官兵擔任演員，歷時8個月的討論及拍攝，旨在探究中共對現（退）役官兵的吸收手法，提醒國軍官兵注意保密防諜警覺，並無其他設定，請外界勿過度臆測或做政治解讀。

對此，陳宜民表示，他認同國軍推廣保密防諜的觀念，也支持國軍製播影片宣揚全民國防的重要性，但對憲兵指揮部「勿作政治聯想的」的發言不敢苟同，他要求國防部總政治作戰局，以及憲兵指揮部回應，若該影片真的歷時8個月前便已經過劇本、運鏡、選角、服裝、以及每一位國防部長官審批完畢，豈不是直接證實「國家機器卡韓」的市井流言是真的？

陳宜民批評，憲兵指揮部的回應只是直接國軍的行政不中立，軍隊國家化淪為口號，正式從「憲兵變成黨衛軍」，而憲兵指揮部卻說，飾演被壓制的匪碟的角色是一名二等士官長，服裝也是自己的沒有任何指示，也明擺著主官管理職人員，沒任何擔當!將本案的責任完全推給一位二等士官長，恐怕更是有愧黃埔軍校「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」的精神，國防部竟縱容推卸責任的「澄清稿」給媒體。

陳宜民質疑，該案歷時8個月，請問中間經過多少位長官的眼睛，經過多少審查關卡，竟然絲毫沒有任何軍人發現宣傳圖以及影片內呈現的「匪諜意象」有違行政中立，簡直令人不可思議，而且若憲兵堅持沒有問題，為何要將臉書圖片刪除？

陳宜民還說，國防部本部、憲兵指揮部及憲兵指揮部政戰主任，都應該珍惜「軍隊國家化」，並且為了這一樁違反行政中立的事實，勇於向韓國瑜以及全國人民道歉，為了避免影響選舉，坐實「軍人干政」，明日的莒光日保防單元劇，也應與華視聯繫立即下架。

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