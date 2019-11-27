高成炎爆：去年高雄市長選舉　有台商出資暗助韓國瑜拉票

▲綠黨不分區立委候選人高成炎。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

共諜案疑雲持續發燒，綠黨創黨人、不分區立委候選人高成炎27日再爆料，去年某日到台東朋友家中作客，該名原住民友人拿出一罐附有時任國民黨高雄市黨部主委韓國瑜名片的威士忌，並指有台商以韓國瑜名義送的酒，為的就是要幫當時正參選高雄市長的韓國瑜助選，讓他相信有中國大陸資金透過台商系統在選舉過程暗助韓國瑜。

綠黨與台灣環境保護聯盟27日上午於立法院群賢樓前召開「罷韓25周年記者會」，包括台灣環境保護聯盟創會會長施信民、綠黨不分區立委候選人高成炎、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、綠黨不分區立委候選人王浩宇及綠黨新北市第一選區立委候選人余長欣等人皆有出席。

高成炎會後受訪時表示，去年某日到台東朋友家中作客，該名原住民友人拿出一罐附有時任國民黨高雄市黨部主委韓國瑜名片的威士忌，並指有台商以韓國瑜名義送的酒。他說，這名友人並沒有告訴他該名台商是誰，不過確實有提到要用韓國瑜的名字「出經費做運動」，替韓國瑜造勢拉票。

高成炎說，他的這名友人就是卑南族的大頭目馬來盛，綠黨原本要將其列入不分區名單第六名，但最後遭到對方拒絕。

高成炎說明，當晚喝完酒後馬來盛才拿出盒子，上方附有韓國瑜擔任國民黨高雄市黨部主委職位的名片，算是一瓶威士忌。且該友人還稱台商要用韓國瑜的名字「出經費做運動」，讓他相信有中國大陸資金透過台商系統在選舉過程暗助韓國瑜。

高成炎說，該名片目前還留在自己家中，後來他有將其拍照後傳給施信民，甚至警告當時民進黨高雄市長候選人陳其邁「有危險了，你們都不聽我的話」。

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