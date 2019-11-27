快訊／韓國瑜捲入共諜案延燒　馬英九：這個案件疑點很多

記者楊蕓／台北報導

自稱共諜的王立強向澳洲政府投誠，爆出國民黨總統候選人韓國瑜捲入「共諜案」，爭議持續延燒。前總統馬英九27日受訪時回應表示，這個案件「疑點很多」，呼籲檢調機關盡快查明真相，以安民心，「各方面不要做政治炒做，讓人心不安。」

▲前總統馬英九出席艋舺龍山寺建寺280週年紀念。（圖／記者林敬旻攝）

澳洲媒體日前報導，自稱共諜的王立強自爆北京當局策劃干擾台灣選舉，引發政壇軒然大波。前總統馬英九27日出席「艋舺龍山寺建寺二百八十週年慶」，會前受訪時針對共諜案做出回應表示，關於這個案件疑點很多，希望檢調機關應該盡快查明真相，對外公布，以安民心，各方面不要做政治炒做，讓人心不安。

媒體追問，是否認為此案是為干預台灣選舉、影響韓國瑜選情？馬英九僅回應，現在還很難說，「要看調查結果才知道」。

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