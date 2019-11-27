不抽菸的員工多6天假！日企：他們沒浪費上班時間

▲日本企業讓不抽菸的員工多6天帶薪假。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者張方瑀／綜合報導

許多上班族都會趁著工作空檔，到吸菸區「放鬆」一下，而日本有間公司卻認為這樣的小確幸時間，對於不抽菸的同仁來說相當不公平，所以決定讓不抽菸的同事，每年可以多6天的帶薪休假。公司執行長表示，這個新規定除了彌補部分同事的不公平感，也希望能夠透過這樣的方式，鼓勵員工戒菸。

日本東京一間廣告行銷公司Piala Inc.日前公布了一項新規定，只要是沒有抽菸的員工，每年都可以享有額外6天的帶薪休假。原來這間公司位在29樓，如果要抽菸的話，必須搭電梯到地下室的吸菸區，一趟平均耗費15分鐘，因此有不抽菸的員工認為他們的工時比抽菸的人還要長。

公司發言人松島廣隆（Hirotaka Matsushima）表示，一開始是有不抽菸的員工在公司意見箱反應這個問題，執行長看到後，覺得確實有道理，所以決定給不抽菸的人一些額外的補償假期。執行長飛鳥貴雄（Takao Asuka）也說，希望可以透過鼓勵而非懲罰的方式，幫助員工戒菸。目前全公司120名員工中，有30人享有額外休假，有另外4人因此成功戒菸。

《日本時報》指出，近年人們健康意識高漲、人口老化、管制嚴格加上菸價調漲，讓日本的吸菸人口不斷下降。根據日本菸草公司調查，在2018年20歲以上的吸菸率降至17.9％，遠低於1989年的36.1％。

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