吉野家自助服務打擊勞動成本上漲　員工人均利潤狂翻50倍

▲ 吉野家推新餐大獲成功，員工人均利潤翻50倍。（圖／CFP）

實習記者謝汶穎／綜合報導

日本吉野家（YOSHINOYA）今年推出超大型牛丼餐點，獲得極大的成功，在2019上半年的人均利潤增長速度超越其他其他非製造商，是去年的50倍，成功打擊勞動市場中不斷上漲的工資。吉野家的自助門市也在今年增加到57 間，比去年多了34間，且員工還比一般門市少了20%~30%的工作量。

根據《日經亞洲評論》報導，吉野家在過去6個月內，全職員工的平均營業利潤達到66萬8000日元（約台幣18萬7000元），是去年的50.7倍；兼職人員的平均利潤也達到13.3萬日元（約台幣3萬7000元），是去年的51.9倍。

吉野家截至8月底，將自助式門市提升到57間，比去年增加了34間，且因為是由客人自助購買和清理桌面，員工比起一般門市平均減少20%~30%的工作量。日本服務業長期受工人短缺困擾，成功的店家除了在產品上獲得數一數二的增長，也會努力將勞動力成本降到最低點。

▲日本松屋在5個月內增加80間自助門市，精簡大量人力。（圖／翻攝日本松屋フーズ官方粉絲頁）

日本丼飯連鎖店松屋（Matsuya ）在日經指數中排名第19，在今年4月到9月間，員工人均利潤翻了一倍，並增加80間自助式門市達到280間。松屋社長瓦葺一利（Kazutoshi Kawarabuki ）表示，「為了解決人力短缺，我們透過更多的自動化來提高生產率。」

日本黃帽汽車維修保養公司（Yellow Hat）在日經指數中排名第28，員工人均利潤增長80%。公司依照更換輪胎和安裝儀表板等需求，調整員工需要來上班的時間，最大程度的精簡人力並減少損失。

在所有行業中，建築業受到人力短缺的打擊最為嚴重，因此許多公司已經開始發展無人機測量方式。東亞建設工業（TOA CORPORATION）在日經指數中排名第8，利用拓展自動化施工方式，減輕人力上的負擔。