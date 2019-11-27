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俄「Tu-95MS轟炸機」通過日本海　日本出動「平成零戰」伺候

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▲▼俄羅斯TU-95熊式轟炸機。（圖／取自維基百科）

▲俄羅斯TU-95熊式轟炸機。（圖／取自維基百科）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國防部指出，27日派出2架Tu-95MS熊式轟炸機執行西太平洋巡邏任務，通過日本海與東海海域時，日本與南韓分別派出戰機伴飛。

根據俄媒《塔斯通訊社》報導，2架Tu-95MS轟炸機在通過日本海與東海的中性水域時，遭遇日本航空自衛隊派出的三菱F-2戰機，與南韓空軍派出的F-15、F-16戰機在某幾段空域伴飛。

俄羅斯國防部堅稱，Tu-95MS轟炸機執行的是例行性西太平洋巡邏任務，所以是提前預訂的任務，任務時間大約持續10個小時。

Tu-95系列轟炸機自1956年服役至今，最大速度925公里／時，作戰半徑3500公里，可搭載Kh-20、Kh-22、Kh-26、Kh-55空對地飛彈，60枚FAB-250炸彈或30枚FAB-500炸彈。

▲▼日本航空自衛隊F-2戰鬥機。（圖／航空幕僚監部）

▲日本航空自衛隊F-2戰鬥機。（圖／航空幕僚監部）

F-2戰鬥機由三菱重工與美國的洛克希德•馬丁公司技術合作，以F-16為基礎共同研製，2000年開始服役，號稱「平成零戰」最大速度2,173公里／小時，作戰半徑1852公里，主要武裝AIM-7「麻雀」中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈、AGM系列空對地飛彈、AGM系列空對艦飛彈。

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