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中美「第一階段」協議近達成　白宮顧問：還有3大障礙

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▲川普,習近平,中美關係,美中關係。（圖／路透社）

▲川普指第一階段協議已進入最後陣痛期。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）26日表示，已經和中國達成「第一階段」協議共識，目前正在做最後的努力。白宮高級顧問康威（Kellyanne Conway）則表示，儘管雙方已有共識，但仍有包含強迫技術轉移、智慧財產權問題在內等3大障礙，「這是一項非常具歷史性的協議，規模非常大，所以必須分階段進行。」

目前第一階段協議預計在11月結束前完成，但白宮高級顧問康威接受《福斯新聞》訪問時指出，下階段面臨強制技術轉移、竊取智慧財產權，還有與中國每年5000億美元的貿易差距，才是下階段的最大障礙，「我們已經很接近了，但總統希望分階段進行，因為這是一項規模龐大、具有歷史意義的貿易協議。」

川普指出，美中第一階段協議正處在「最後的陣痛」（final throes），預計很快就能結束長達16個月的貿易戰，「我們正處於一項非常重要的協議的最後階段，我想你可以說這是有史以​​來最重要的貿易協議之一。」川普一席話也提振了美股市場，華爾街三大指數都在26日創下新高。

根據路透社報導，各界專家認為，在明年11月美國將舉行大選，加上第一階段協議尚未出爐、白宮不願向北京強加壓力等因素下，後續的談判可能會更難進行。康威則說，白宮將針對那些不合理的事項，繼續進行談判，「總統希望能達成，川普一直都在等待最好的協議。」

►美中協議處在「最後的陣痛」　川普重申：我們和香港示威者站在一起
►中美貿易第一階段進行式　二階段中方等川普連任再說

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