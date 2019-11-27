冤獄36年...巴爾的摩非裔「哈林3人組」終獲釋！受害者：奮鬥還沒結束

記者康心禹／綜合報導

美國3名巴爾的摩（Baltimore）的非裔男子坐牢36年後，在昨（26日）無罪獲釋。馬里蘭州檢察官表示，3人被定罪是因為檢警的疏失，也將會提供無犯罪者重返社會。其中一名男子華金斯（Ransom Watkins）在獲釋後的記者會上說，「這種事根本不該發生」、「這場奮鬥還沒結束」。

事件發生在1983年，馬里蘭州西巴爾的摩哈林公園中學（Harlem Park Junior High School）的一名14歲學生在校內遭槍殺，由於這是巴爾的摩公立學校第一次發生槍擊案，當時這件事情被媒體大肆報導。

當年調查人員鎖定徹斯納特（Alfred Chestnut）、史都華（Andrew Stewart）和華金斯（Ransom Watkins）這3名16歲非裔男孩，證人的言論雖不利於3人，但當時並沒有足夠的證據可以支撐，3人最後被判處無期徒刑。

▲冤獄36年，巴爾的摩非裔3人終獲釋 。（圖／翻攝自Mid-Atlantic Innocence Project臉書）

徹斯納特（Alfred Chestnut）今年致函到巴爾的摩「定罪完善小組」（Conviction Integrity Unit）後，此案重新審理。協助「哈林3人組」（Harlem Park Three）獲釋的「中大西洋無辜計畫」（Mid-Atlantic InnocenceProject, MAIP）指出，當年指認3人犯罪的證人們已經撤銷相關說法。

州檢察官莫斯比（Marilyn Mosby）在3人被釋放後表示，「哈林3人組」是因為檢警不當的行為及疏失而被定罪的，當初在調查的時候，目擊者並沒有在照片中辨別出這3名少年。

莫斯比說，「我不認為今天是勝利，而是悲劇，我們需要為此承擔責任」。她還表示要實行一項計畫，提供無犯罪者重返社會，包括教育訓練以及身心靈上的幫助。

在獲釋後的記者會上，華金斯（Ransom Watkins）表示，「這種事根本不該發生」、「這場奮鬥還沒結束」、「你們會再次聽到我們的消息」。冤獄的「哈林3人組」當時只有16歲，自1983年被判刑以來坐牢36年，如今已經是50多歲的中年男子。