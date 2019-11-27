北冕恐成強颱「連3天探15度」下周首波冷氣團報到？　吳德榮：北部13度

▲吳德榮提醒，下周一晚報到的冷空氣接近大陸冷氣團標準。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，輕度颱風「北冕」未來強度上看中度颱風上限，也不排除成強烈颱風，目前路徑預報變動空間非常大；周四到周六，中部以北部分地區清晨有機會出現15、16度。氣象專家吳德榮指出，下周一有另波冷空氣報到，下周二清晨降至最低，氣象局約15度，北台灣空曠平地約13、14度，是否有機率成為今年的首波大陸冷氣團，需持續觀察。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風影響，北部、東半部有些降雨，但比較偏重在東北部宜蘭、基隆和大台北東側山區，小部分地區可能有大雨發生，北東其他地區降雨則較零星，西半部則為多雲到晴。

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氣象局觀測，今晨人工測站最低溫出現在嘉義的18.1度，自動測站是花蓮鯉魚潭和苗栗農改的15.9度。官欣平說，今北部、宜蘭白天高溫約21到24度，其他地區約25到30度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，未來一周都是東北季風影響、北東有短暫雨的天氣，但程度有別，今降雨緩一點，周四、周五水氣較多，其中又以周四最多，北部山區、東北部有較大雨勢，周末比較少，但下周一開始短暫雨又明顯起來。

官欣平提醒，周四下來的冷空氣在這波東北季風中較明顯，周四到周六，中部以北部分地區清晨低溫有機會出現15、16度，至於西半部、東北部大部分地區約16到18度，南部約17到19度，花東約19到20度；周末東北季風減弱，北台灣高溫有機會回到26、27度。

官欣平說，下周清晨西半部低溫約16、17度，部分地區約15度；由於下周的冷空氣強度變動仍非常大，每一報都在調整，目前估強度維持和這波差不多，依舊以東北季風為主，尚未達到大陸冷氣團。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周四另一波東北季風南下，冷空氣比前一波略強，周四晚、周五晨北部空曠平地可降至14、15度。

吳德榮提醒，下周一晚起又有較前兩波略強的冷空氣南下，下周二清晨降至最低，氣象局約15度，北台灣空曠平地約13、14度，接近冷氣團的標準（氣象局≦14度），是否有機率成為今年的首波？因在模式模擬的後期，還會再調整，需持續觀察。

氣象局觀測，輕颱北冕今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2720公里海面上，以每小時19轉15公里速度，向西轉西北西進行。官欣平指出，北冕沿著副熱帶高壓邊緣走，下周會靠近菲律賓東側，後期因副高導引不明顯，變動空間很大，許多預報非常分歧。

▲▼官欣平說，北冕強度滿有發展空間，後期路徑預報變化很大。（圖／氣象局）

▼各國模式最新模擬北冕未來路徑。（圖／點圖可放大／typhoon2000）

官欣平表示，屆時副高若不強，北冕是否有可能被北邊系統牽引往北，這都還要觀察，但估朝菲律賓西邊前進機率較高；目前看直接影響台灣機率不大，但間接影響不排除會有，偏向水氣影響。

官欣平說，由於北冕處於低緯度遠洋，海水溫度相當適合它發展，強度滿有發展空間，目前估將到中颱上限，但也不排除變更強成強颱。

吳德榮則認為，北冕未來路徑皆在海洋熱含量高的海域，有充足的能量供其增強，若跨過了強颱標準也不必太意外；北冕不致直接侵台，但是否會為台灣帶來一些額外的間接影響，這是一周之後可能的變化之一，再觀察吧。

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