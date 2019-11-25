下班課注意！北北基宜大雨特報　18縣市慎防強陣風

▲氣象局稍早針對北北基宜4縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局17時20分針對北北基宜4縣市發布大雨特報，氣象局提醒，因東北季風影響，今（25）日起至明（26）日大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

另外，氣象局在15時40分也針對18縣市發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

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▲氣象局稍早針對北北基宜4縣市發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

根據氣象局預報，週二至週五（26日至29日）持續受東北季風影響，北台灣整天偏涼，其他地方早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨；週二、週三降雨區域較小，主要集中在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，週四、週五水氣增多，降雨將擴大至北部平地，至於中南部則整期都是多雲到晴的天氣；此波東北季風將分兩股冷空氣南下，第一股在週二來到最強，中部以北及東北部低溫將降至17、18度，其他地方約20度上下，週三冷空氣略減弱，週四、週五另一股更強冷空氣南下，中部以北及東北部低溫將下探至15、16度，其他地方也只有17至19度。

氣象局指出，週六、下週日（30日、12月1日）東北季風稍減弱，各地早晚仍涼；迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。