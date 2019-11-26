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厚外套準備！北台周四低溫探15度　輕颱「北冕」加速移動下周近菲

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▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲氣象局表示，今、明兩天均受東北季風影響，周四北台灣的溫度則將再下探到15度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

陽光露臉！中央氣象局指出，今、明兩天都仍受到東北季風影響，不過水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區會有降雨，今晚低溫則為18到22度，明天溫度則稍微回升1到2度。另外，輕颱「北冕」已在今日上午生成，且有機會發展成強烈颱風，預計將向西往關島、菲律賓移動，對台灣則無直接影響。

中央氣象局預報員劉沛騰表示，今日仍受東北季風影響，今晚低溫僅18度到22度，中南部民眾需特別注意，晚上低溫與白天高溫差距可達近10度。明日則因東北季風稍微減弱，氣溫將回升1到2度，全台整體都是晴天、多雲狀況。

請繼續往下閱讀...

▲▼台北天氣低溫。（圖／記者徐斌慎攝）

▲氣象局表示，今、明兩天水氣較少，西半部為晴時多雲，周四水氣再增，桃園以北將有局部降雨。（圖／記者徐斌慎攝）

劉沛騰表示，周四將再有一波冷空氣，北台灣白天高溫僅剩20度，中部以北低溫約15到16度，且水氣也會增強，降雨範圍擴大，預計桃園以北都會有局部降雨。

另外，劉沛騰指出，今早輕度颱風「北冕」已生成，明後兩天會向西北邊、往關島移動，到關島後因該處缺乏導引氣流，應會在該處緩慢滯留，且因關島附近海溫高，適合颱風發展，因此「北冕」強度有機會達中颱上限，不排除發展成強颱可能。

▲▼輕颱「北冕」將持續往西移動，有機會發展成強烈颱風。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲輕颱「北冕」將持續往西移動，有機會發展成強烈颱風。（圖／翻攝自中央氣象局）

劉沛騰表示，北冕預計將在周末開始加速移動，下周抵達菲律賓附近海面，不過當時台灣將受到北邊冷高壓東北風影響，因此北冕不容易撲向台灣，對台也無直接影響，且北冕也將受東北風影響而減弱。至於對台是否會有間接影響，如帶來水氣、發生長浪等，都仍待觀察。

臉書專頁「台灣颱風論壇」表示，北冕會影響的地方仍無法確定，但可以確定的是，「有挑戰強烈颱風的實力」，未來5天大致往西移動，但到了菲律賓東方後，有機會往西或往北，因此還需持續追蹤。

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