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北冕颱風「回馬槍」拐彎走10天…吳德榮：恐突破強颱！更猛冷空氣下周到

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▲▼北冕颱風「回馬槍」拐彎走10天…吳德榮：恐突破強颱！更猛冷空氣12月到。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲北冕颱風發展條件佳，吳德榮：超過強颱也不意外。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

平紀錄11月第6個颱風！中央氣象局觀測，今年第28號輕度颱風「北冕」（KAMMURI）距離台灣超過2870公里，目前北邊是太平洋高壓勢力範圍，未來路徑將朝西北西移動，強度還會增強，預估主要朝西往菲律賓的機率較高，將觀察其未來發展。前預報中心主任吳德榮也預報，北冕行經的海溫溫暖，發展超過強颱也不意外。

吳德榮在《三立準氣象》中分析，北冕颱風26日上午生成，是11月第6個颱風，也是繼1963、1991年後，11月最多颱風的一年，預估未來北冕的發展條件非常好，但影響台灣機率很低，未來路徑將受太平洋高壓導引，先往西北西走，之後進入高壓較弱處開始北轉，高壓又增強，接著往偏西方向移動，這樣過程已經5天，走到菲律賓附近已達近10天，由於行徑路線附近海溫溫暖，「超過強颱也不是大問題」，屆時台灣天氣可能間接受影響，一周後再觀察。

▲▼北冕颱風「回馬槍」拐彎走10天…吳德榮：恐突破強颱！更猛冷空氣12月到。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

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▲▼北冕颱風「回馬槍」拐彎走10天…吳德榮：恐突破強颱！更猛冷空氣12月到。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲北冕颱風拐彎偏西走10天，朝菲律賓移動機率較高。（圖／中央氣象局）

災害預報士賈新興也在專欄中預告，根據氣候預報資料顯示，今年冬天偏暖的機率最高，根據東亞冬季風指標顯示，11月底至12月初，有一波較明顯的冷空氣影響，台北氣象站低溫有機會下探16度以下，至於會不會到14度仍待觀察。這波過去後，東亞冬季風就明顯減弱許多，氣溫就會明顯的偏暖，至少到12月16日。

氣象局觀測，北冕颱風目前仍是輕度颱風，26日晚間8時中心位在鵝鑾鼻東南東方約2870公里海面上，7級暴風半徑100公里，近中心最大風速每秒18公尺，強度還會再增加，目前以時速24轉18公里速度，向西轉西北西移動，未來路徑主要往西、朝菲律賓前進機率較高，直接影響台灣的機會不大，間接影響的程度有待觀察。

氣象局預報，27日仍受東北季風影響，基隆北海岸、大台北東側、東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部大多多雲到晴。各地清晨低溫約18至21度，北部及宜蘭高溫約21至24度，其他地區約25至30度。

時序已經進入深秋，氣象局預估，未來一周持續受東北季風影響，北台灣整天偏涼，其他地方早晚也偏涼，北部及宜蘭有短暫雨，花東有局部短暫雨，中南部多雲到晴。氣溫方面，中部以北及東北部低溫15度，南部及花東約18至20度，白天北台灣高溫回升有限，約20至23度間。12月2日（下周一）又有另一波東北季風，北台灣再度轉涼，迎風面有斷續降雨。

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▼北冕颱風未來路徑天女散花！氣象局預估主要向西。（圖／中央氣象局）

▲▼北冕颱風「回馬槍」拐彎走10天…吳德榮：恐突破強颱！更猛冷空氣12月到。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲▼北冕颱風「回馬槍」拐彎走10天…吳德榮：恐突破強颱！更猛冷空氣12月到。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

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