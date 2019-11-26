快訊／「北冕」颱風生成！本月第6颱平紀錄　移動路徑曝光





▲日本氣象廳指出，輕颱「北冕」已生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

第28號颱風「北冕」已生成！目前北冕位置在關島東南方，預計將向西往關島、菲律賓移動，對台應無直接影響。不過是否會間接影響帶來水氣、長浪等現象，則仍待觀察。天氣職人吳聖宇指出，這是自1911年以來，再度於11月有第6個颱風出現。

氣象局表示，昨晚8點熱帶性低氣壓生成，目前已發展成輕颱「北冕」，且因其在緯度較低位置，該地海溫足夠，因此將逐漸增強。目前颱風位置在關島東南方，未來將往西、往關島與菲律賓移動，最快約周末才會接近菲律賓陸地，對台應無直接影響，不過是否會受其間接影響帶來水氣或長浪等，都還需觀察。

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▲「北冕」將往菲律賓方向移動。（圖／翻攝自中央氣象局）

氣象專家吳德榮表示，「北冕」應不會接近台灣附近。台灣颱風論壇則指出，「北冕」前往菲律賓機會大，預計下周二抵達。天氣職人吳聖宇指出，這是自1911年以來，再度於11月有第6個颱風出現。

吳聖宇表示，雖然目前時序將入冬，但太平洋高壓位置依然偏北，導致海洋面上的擾動持續活躍，相對的，西風帶系統還是較為偏北，因此台灣到目前為止溫度仍然不夠冷。預估「北冕」將往菲律賓東方靠近，並且有可能發展成一個又大又強的颱風，未來變化值得注意。





▲「北冕」將往菲律賓方向移動。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲日本氣象廳針對「北冕」的路徑預測。（圖／翻攝日本氣象廳）

另外，氣象局指出，至本周五前，北台灣均受東北季風影響，今日延續昨日冷空氣，約17度到23度，不過降雨範圍則減少，僅北部與東半部山區、基隆北海岸等地會有降雨。明日則因冷空氣稍微減弱，氣溫將回升1到2度。而中南部影響則不大，仍可見溫暖陽光。

氣象局提醒，周四（28日）將有新的冷空氣下降，北部空曠地區清晨低溫可能僅15度，中部以北地區溫度則約為16度，民眾務必注意保暖。

▲1958年至2019年間11月颱風生成數量。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）