北冕颱風最快今生成「可能又大又強」北北基宜大雨特報　低溫探14度時間曝

▲氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在關島東南東方海面，向西北西移動，時速33公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，今天（26日）有機會發展成今年第28號颱風「北冕」（Kammuri，日本提供，北冕座）；周四晚到周五清晨，中部以北低溫可能下探15度，沿海空曠地區不排除來到14度。天氣風險公司分析師吳聖宇說，預估該熱帶系統將往菲律賓東方靠近，並有可能發展成一個又大又強的颱風，未來變化值得注意。而各國模式對熱帶系統的最新模擬路徑也曝光。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣

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陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，今大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；另外，也持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今持續受到東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，其中以東北部和大台北山區較易下雨，北東其他地區陰天為主、偶有短暫雨；至於中南部山區也有零星降雨但不會太明顯，中南部平地則為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

張承傳說，今晨人工測站最低溫目前出現在蘇澳的18度，北部白天高溫約僅20度，整天比較涼，新竹、苗栗約23、24度，其他地區約26到29度。

張承傳表示，周五前都受到東北季風影響，北東有局部短暫雨，但今下半天到周三東北季風稍減弱，降雨會比較少一點；周四另一股冷空氣下來，比這波強一點，周四水氣比較增多，迎風面雨區會比較廣，包括桃園、大台北平地都有機會下到雨。

張承傳提醒，周四晚間到周五清晨，北部低溫下探15、16度，沿海空曠地區不排除出現14度；周六、周日東北季風減弱，氣溫回升、迎風面降雨較減少。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在關島東南東方海面，向西北西移動，時速33公里，有發展為輕度颱風的趨勢。張承傳指出，今有機會成颱，未來往菲律賓的機率比較大，直接影響台灣的機率低，至於間接影響程度還要觀察，但那是下周的事了。

吳聖宇在臉書寫道，今年第28號颱風北冕有機會在今誕生，這也將是今年11月形成的第6個颱風，自1991年以來再度於11月有6個颱風出現。

吳聖宇表示，雖時序即將入冬（12月），但太平洋高壓位置依然偏北，導致熱帶洋面上的擾動持續活躍；相對的，西風帶系統還是較為偏北，因此台灣到目前為止溫度仍然不夠冷。他說，預估這個熱帶系統將往菲律賓東方靠近，並且有可能發展成一個又大又強的颱風，未來變化值得注意。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼張承傳說，熱帶低壓今有機會成颱。（圖／氣象局）

▼吳聖宇表示，預估這個熱帶系統將往菲律賓東方靠近。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▼各國模式最新模擬熱帶系統未來路徑。（圖／點圖可放大／typhoon2000）