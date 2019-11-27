蔡政府操作共諜案？　賴清德反駁：怎麼可能，國民黨的選舉語言

▲民進黨副總統候選人賴清德、民進黨立委候選人賴品妤。（圖／翻攝周玉蔻嗆新聞）



記者蔡文鈴／台北報導

共諜案事件持續延燒，不少藍營人士認為這是蔡政府的操作手法。對此，民進黨副總統候選人賴清德27日受訪表示，很明顯是這國民黨的選舉語言，這怎麼可能。

賴清德帶著民進黨立委候選人賴品妤27日接受廣播節目專訪。針對外界批評民進黨利用香港議題操作「亡國感」，更介入共諜案事件；對此，賴清德表示，國民黨的說法是選舉語言，也足以證明香港的演變會對他們選情有影響，若台灣政黨傾中的話，明年初選舉會受到波及，所以他們當然要說是民進黨操作的，但這怎麼可能。

賴清德也說，這次香港選舉泛民主派得到勝利是因為年輕人都站出來，還有許多民眾也站出來，讓投票率都提高，這次民進黨選舉口號「社會同行，世代共贏」，呼籲年輕人站出來，大家踴躍投票，國人都要踴躍投票。

提到香港議題，賴品妤也相當關心，她也觀察到年輕人很關注香港議題，是因為有「危機意識」，某種程度上，年輕人是要跟著個國家社會共處幾十年，年輕人害怕中國勢力入侵，會影響現在的生活，這也是年輕人高度關注香港議題的部分原因。

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